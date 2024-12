(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Stellantis. De Carlo (FdI): "Irrinunciabile ora l'audizione di Elkann"

“Le dimissioni dell’AD di Stellantis, Carlos Tavares, sono per noi la conferma di quanto avevamo avuto modo di constatare già in fase di audizione, ossia di una realtà in confusione. Ora più che mai quindi è irrinunciabile l’audizione in Commissione del presidente John Elkann, già richiesta nelle scorse settimane: una realtà come Stellantis che si priva di un amministratore delegato – e per la sostituzione del quale saranno necessari alcuni mesi – non può non presentarsi in Parlamento per spiegare i suoi prossimi passi e le sue strategie”: così il presidente della della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, commenta la notizia delle dimissioni di Carlos Tavares da Stellantis.

