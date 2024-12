(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 IMPRESE, GELMETTI (FDI): CALENDA MINISTRO DA SALOTTO, NON HA RISOLTO NESSUNA CRISI

“Calenda ha fatto il ministro delle imprese sempre e solo dal suo salotto di casa, utilizzando la retorica e pontificando senza risolvere nessuna crisi, anzi aggravandone alcune per la sua non Azione. Il golden power, se utilizzato bene, può evitare l’aggravarsi delle crisi, come per Beko che in Polonia e in Gran Bretagna ha già chiuso gli stabilimenti, mentre in Italia deve confrontarsi con sindacati e governo sul piano industriale e su come mantenere la produzione e l’occupazione. Calenda sull’Ilva non si ricorda che ha rischiato di mettere in ginocchio la nostra Nazione su un comparto strategico come quello dell’acciaieria? Urso è stato accolto dai sindacati anche più di sinistra in confronto aperto e costruttivo, perché Calenda non fa anche lui una assemblea in presenza a Taranto con i sindacati ricordando quello che ha fatto?”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica