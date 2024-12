(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Faustino Somma: De Mare (Camera Commercio), la “lezione” della coesione

Fausto De Mare, vice presidente vicario Camera di Commercio Basilicata

“L’evento dedicato a Faustino Somma e l’intitolazione di una strada

nell’area industriale di Potenza che con l’Industria Siderurgica Lucana lo

ha visto storico protagonista del processo industriale del capoluogo, sono,

prima di tutto, il riconoscimento postumo e dovuto all’impegno svolto per

costruire un progetto di sviluppo produttivo. E’ un riconoscimento che –

sono certo – la Camera di Commercio Basilicata e le associazioni di

categoria dell’industria, commercio, artigianato, agricoltura, turismo e

servizi condividono e che considerano un messaggio attualissimo in questa

storica fase della vita economica e sociale della regione. Il messaggio che

ci affida l’intensa attività di Somma – di cui i figli Francesco, Ernesto e

Michele, impegnati a vario titolo e con responsabilità differenti, sono i

più fedeli interpreti e sostenitori – è quello della coesione tra enti,

istituzioni, forze sociali, datoriali e politiche, quale strumento

fondamentale per costruire le condizioni di competitività e di rilancio

dell’apparato produttivo, dell’imprenditoria e con esso, di conseguenza,

dell’occupazione, in un mercato nel quale l’innovazione, la formazione sono

gli elementi indispensabili. Faustino Somma ha sempre scelto la strada del

dialogo tra le parti economiche e istituzionali, quella strada che invece

negli ultimi tempi sembra sia diventata più tortuosa, allontanando il

confronto e la concertazione sociale e facendo prevalere interessi di

parte. Credo che proseguire questo insegnamento che, in occasione della

recente assemblea regionale, ho sentito appartenere forte a Confindustria,

potrà contribuire a riprendere lo sforzo per uscire dalla situazione di

emergenza che si registra non solo per la vertenza Stellantis ed automotive

ma anche in altri comparti tra i quali i piccoli esercizi commerciali,

l’artigianato e guardare con più fiducia al futuro dando continuità al

“sogno” di Somma di crescita economica e sociale”.

Fausto De Mare, vice presidente vicario Camera di Commercio Basilicata