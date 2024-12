(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE DI DOMANI 2 DICEMBRE

Ore 9.15 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa al convegno “Tre volte zero contro Hiv” in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS – Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, via Portuense 292

Ore 20.45 – Roma – Il presidente Francesco Rocca assiste allo spettacolo “Teatro libero di Rebibbia” – teatro Argentina, largo di Torre Argentina