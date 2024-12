(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 AMATO (M5S): SALVIAMO CINECITTÀ DA LUCIA BORGONZONI

Chiederemo conto in Parlamento della situazione dell’Istituto Luce Cinecittà

Roma, 1 dic. – “Questa mattina un puntuale e preciso articolo su Repubblica di Giovanna Vitale, descrive bene la situazione grave che attanaglia Cinecittà. Il fiore all’occhiello della nostra produzione cinematografica rischia il tracollo a causa della gestione dissennata degli ultimi anni riconducibile alla sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, che incredibilmente continua ad avere la delega al cinema. Il MoVimento 5 Stelle in questi anni si è occupato più riprese di Cinecittà: abbiamo presentato una interrogazione sul caso dell’ex amministratore delegato Nicola Maccanico e sui suoi rapporti con la società Freemantle. Così come abbiamo chiesto chiarezza al MiC sulle grandi spese dell’AD Manuela Cacciamani e della presidente Chiara Sbarigia – già al centro dell’attenzione per gli intrecci gli interessi pubblici e privati incarnati dalla loro nomina – al Festival del cinema di Venezia. Ora emerge quello che in molti già sapevano: la situazione debitoria di Cinecittà è fortemente preoccupante. Molto probabilmente siamo di fronte ad una delle conseguenze più gravi del disastro del Tax credit, perché è chiaro che l’incertezza sulle risorse può aver fatto scappare molti produttori. Una cosa è certa: nel mondo del cinema, dove passa Lucia Borgonzoni non cresce più l’erba. Non abbiamo mai creduto e continuiamo a non credere alle sue rassicurazioni. Chiederemo conto della situazione di Cinecittà direttamente in Parlamento, esigendo i dettagli sulle responsabilità e sui piani concreti per la soluzione di questa situazione. Salviamo Cinecittà da Lucia Borgonzoni e da questo governo di incapaci”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle