(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 Trasporti, Potenti: “Ridaremo la ferrovia a Volterra”

Una mattina di grande partecipazione al convegno promosso dalla Fondazione ‘C.R. Volterra dal titolo : “La ferrovia storica Pisa Volterra”.

“Motivo di soddisfazione per aver seguito e visto crescere dall’inizio questo progetto – specifica il Senatore Potenti – dapprima, insieme ai pionieri della battaglia, ovvero gli amici della Lista Civica volterrana e dell’associazione SOS Volterra”. Quindi, un contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e dell’associazione Volterra Treno, creando l’ambiente adatto per l’ intervento di Fondazione FS che sarà determinante. Una prospettiva che potrà mettere a sistema i Comuni della Valdicecina fino a Pisa tramite le colline, con gli amministratori dei Comuni interessati che hanno attivato una una commissione intercomunale per seguire l’ avanzamento del progetto di valorizzazione della linea.

La notizia che abbiamo potuto dare è che dalla direzione generale per il trasporto ferroviario è arrivata la convocazione del tavolo congiunto tra FS e tutti i soggetti competenti presso il MIT per la prima settimana di dicembre, in occasione del quale, tra le altre cose, sarà proposto

l’avvio dell’iter per l’inserimento, tra le altre, anche della tratta Saline di Volterra – Volterra tra le linee storico turistiche, raccogliendo la volontà e le determinazioni del territorio, passo fondamentale prima del decreto del MIT. Siamo contenti di esserci messi a disposizione del territorio, e di aver attivato sinergie con la Regione Toscana, la quale dal 2 aprile si è espressa favorevolmente, a seguito dell’ interessamento dell’ assessore Baccelli e dietro il lavoro della capogruppo Elena Meini, tenendo conto anche degli atti presentati dal consigliere volterrano Moschi e votati all’ unanimità al Consiglio Provinciale di Pisa e consegnati alla Regione quali espressione di un territorio. “Un ringraziamento speciale va all’ Ing. Cantamessa che ha preso a cuore la questione della Ferrovia Volterrana, un unicum nel suo genere – chiude Potenti – siamo vicini al risultato ma dobbiamo adesso continuare a procedere con unità di intenti e per gradi. Nella certezza che insieme si potrà ricollegare Volterra e l’ Alta Val di Cecina alla rete ferroviaria nazionale”. Lo si legge in una nota del senatore Manfredi Potenti, membro dell’VIII Commissione a Palazzo Madama.