(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 SCIOPERO. NEVI (FI): TONI DI LANDINI RISCHIANO DI ALIMENTARE PERICOLOSE TENSIONI NEL PAESE

“Lo sciopero generale organizzato da Cgil e Uil si è rivelato chiaramente un’azione politica, lontana dalle reali esigenze dei lavoratori. L’adesione dei dipendenti pubblici, che secondo i dati disponibili è stata solo del 5,57%, è un chiaro segnale che la maggioranza degli italiani non si riconosce in queste posizioni estremiste. I toni utilizzati dal segretario Landini, con riferimenti all’autoritarismo e alla rivolta sociale, rischiano di alimentare pericolose tensioni nel Paese. Dimostrando che il leader della Cgil, più che un sindacalista che ha a cuore gli interessi dei lavoratori, è in realtà un capo politico che esaspera il clima sociale. La maggioranza degli italiani è con questo governo e sostiene l’azione di un esecutivo che sta lavorando con responsabilità per affrontare le sfide economiche e sociali del Paese. Proseguiremo su questa strada con determinazione e apertura al dialogo. Ascoltando chi lo ricerca davvero e non chi assume posizioni e contrapposizioni ideologiche che la storia ha già bocciato da tempo”. Lo dichiara il deputato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma