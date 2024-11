Comunicato Stampa – Stagione invernale 2024/2025: il Comune di Voghera approva il servizio di sgombero neve ed antighiaccio

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 Comune di Voghera

Stagione invernale 2024/2025: il Comune di Voghera

approva il servizio di sgombero neve ed antighiaccio

Un servizio mirato, efficiente ed efficace, studiato per rispondere alle esigenze della città con

l’arrivo imminente della stagione invernale. La Giunta comunale di Voghera ha approvato il piano

di intervento per lo sgombero neve e il servizio antighiaccio su strade, piazze, marciapiedi e aree

cittadine comunali per la stagione 2024/2025. Il piano, redatto e trasmesso da ASM Voghera S.p.A.,

gestore del servizio, rappresenta un tassello fondamentale nella programmazione invernale della

città.

Oltre a dettagliare le modalità organizzative ed esecutive degli interventi, il documento prevede una

comunicazione puntuale alla cittadinanza per informare sulle modalità di svolgimento del servizio.

Questa attenzione alla trasparenza mira a favorire un controllo più agevole e a rafforzare la sinergia

tra ASM e Amministrazione comunale.

Il piano prevede costi organizzativi definiti come “costi fissi” – comprendenti la reperibilità del

personale e l’indennità di fermo macchina – per un totale di 113.919,05 euro, IVA inclusa.