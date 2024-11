C.S. C4LL – CASTEL DEL MONTE PER TUTTI

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

C4LL – CASTEL DEL MONTE PER TUTTI

DOMENICA 1°DICEMBRE: PRESENTAZIONE DEL

CORTOMETRAGGIO “STUPOR MUNDI”

Nuove tecnologie in campo, nel segno di una piena inclusività.

A completamento dei lavori di accessibilità finanziati nell’ambito del PNRR, Castel del

Monte amplia il suo apparato comunicativo per coinvolgere sempre più pubblici,

avviando un nuovo progetto che sarà presentato domenica 1° dicembre.

Postazioni tattili con testi semplificati e pannelli Braille, in italiano e inglese, e

video LIS aprono le porte del monumento a tutti. Grazie alla piattaforma elevatrice

all’ingresso Nord del Castello e a un sistema di rampe interne, in funzione da febbraio

scorso, è garantita la mobilità nelle sale al piano rialzato.

Nell’ottica di attrarre sempre più visitatori, anche i più giovani, ai già presenti sistemi di

narrazione, è stato affiancato un apparato multimediale che, attraverso tecnologie e

linguaggi contemporanei, faciliterà un contatto più immediato tra il visitatore e il

monumento, con un approccio coinvolgente ed emozionale.

L’esplorazione di nuove metodologie per trasferire l’eredità culturale alle generazioni future

ha portato a sperimentare l’uso del mezzo cinematografico quale vettore di conoscenza

e di trasmissione. È in questa cornice che si inserisce la scelta della Direzione regionale

Musei nazionali Puglia di affidare al giovane regista pugliese Giovanni Troilo, già

vincitore di numerosi premi, il compito di produrre un cortometraggio. La pellicola

interrogandosi sui falsi miti intorno a Castel del Monte suggerisce un originale punto di vista

sul rapporto fra un monumento del passato e una contemporaneità sempre più rapida e

fluida. Il cortometraggio, presentato in anteprima mondiale al Biografilm di Bologna lo

scorso giugno, partecipa a diversi festival cinematografici internazionali.

«Un museo non deve lasciare fuori nessuno. Non deve escludere ma includere:

uno spazio dove ogni visitatore deve sentirsi a casa – commenta l’arch.

Francesco Longobardi delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia