(ACON) CASA. MORETTI (PD): INCONTRO PUBBLICO 2/12 SU EMERGENZA ABITATIVA

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 (ACON) Trieste, 30 nov – “La casa ? uno dei pilastri su cui si

regge la nostra comunit? regionale. Le istituzioni hanno il

dovere non solo di mantenere forte questo settore che coinvolge

migliaia di piccole e medie imprese, ma anche e soprattutto di

dare risposte in termini sociali ai bisogni abitativi di famiglie

e cittadini che si trovano in situazioni di difficolt?. Non farlo

a fronte di una disponibilit? di risorse che potremmo non avere

pi? a disposizione, non sarebbe solo un errore, ma una

responsabilit? che peser? per anni su tutti noi”.

Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti, annunciando che “le politiche

abitative, l’emergenza casa e le necessit? delle famiglie del Fvg

saranno al centro dell’incontro pubblico ‘Un problema grande come

una casa – I bisogni abitativi in Fvg’ organizzato dal gruppo Pd

insieme al Partito democratico del Fvg, che si terr? luned? 2

dicembre alle 18 nel salone di palazzo Antonini Belgrado, a

Udine”.

“All’incontro – si legge nella nota stampa -, introdotto e

moderato da Mariagrazia Santoro, responsabile Infrastrutture e

territorio nella segreteria regionale Pd Fvg e gi? assessore

regionale alle Infrastrutture e territorio, saranno presenti

oltre Diego Moretti, la segretaria regionale, Caterina Conti, il

presidente Ance Fvg, Marco Bertuzzo, il vice presidente nazionale

Fiaip, Leonardo Piccoli, il presidente regionale Edili Cna Fvg,

Denis Petrigh e il presidente di Confartigianato Fvg Graziano

Tilatti”.

“Siamo di fronte ad un’emergenza abitativa – prosegue la nota –

dai tratti nuovi e inaspettati. Non colpisce le persone fragili,

ma il motore della nostra societ?. Non ci sono case in affitto e

quindi non c’? risposta alla domanda di casa delle giovani

famiglie, delle famiglie di nuova costituzione e delle persone

singole (di ritorno come i separati o per status). Il male del

mattone non ? pi? il modo per spiegare il sistema casa nella

nostra regione. A fronte di un patrimonio edilizio che sta

crollando nei nostri paesi in modo indifferenziato ? necessario,

ora, un piano straordinario che colga l’occasione dell’abbandono

per rispondere e questo nuovo desiderio di casa. O agiamo subito

o lo scenario sar? prestissimo di paesi distrutti e famiglie che

se ne vanno”.

“Quest’incontro – conclude Moretti – sar? un’occasione per

raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte in vista della

prossima legge di Stabilit?”.

ACON/COM/sm

301513 NOV 24