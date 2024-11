(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

*OGGETTO: Gragnano dà il via al Natale con la III edizione della Mostra

d’Arte*

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizione natalizia

più autentica: il prossimo1° dicembre, nella splendida cornice

dellaChiesa del Corpus Dominiin Piazza Aubry, sarà inaugurata laIII

edizione della Mostra d’Arte Presepiale. L’evento, promosso

dall’Amministrazione Comunale, sarà aperto al pubblico a partire dalle

ore10.30, in concomitanza con la celebrazione eucaristica.

La mostra, che si protrarrà fino al6 gennaio 2025, rappresenta un

omaggio al fascino senza tempo del presepe napoletano, un simbolo

universale di fede, arte e tradizione. Curata daAlfonso Cuomo,Giuseppe

De Fraia,Luca Manzi,Mario NotomistaeAntonio Palladio, l’esposizione

riunisce opere di numerosi maestri locali e nazionali, i cui lavori

testimoniano la ricchezza e la vivacità di questa tradizione artigianale.

In occasione delle festività, sono previsteaperture straordinarienella

notte tra il24 e il 25 dicembre, dalle21.30 fino al termine della

celebrazione eucaristica, per regalare ai visitatori un’esperienza unica

e suggestiva.

La Mostra d’Arte Presepiale offre, inoltre, una partecipazione

straordinaria dei*Presepisti della*Chiesa del Carmine di Gragnanoe

del*Laboratorio di Ceramiche Gragnanesi*“Ceramia”, per un’immersione

completa nella bellezza e nei dettagli di un’arte che parla al cuore di

tutti.

Orari di apertura al pubblico:tutti i giorni: dalle9.30 alle 12.30e

dalle17.00 alle 20.00.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare e a lasciarsi

incantare dalla magia di una tradizione che continua a vivere e a

emozionare.