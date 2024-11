(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 Campania, Zinzi (Lega): “Per vincere serve profilo competente e autorevole”

Roma, 29 nov. – “Mettiamo da parte polemiche, rivendicazioni, fughe in avanti e nomi fantasiosi. Per vincere la sfida delle prossime regionali, dal momento che non sarà una partita facile, non servono auto candidature, ma bisogna individuare il migliore profilo per qualità, competenza e soprattutto per autorevolezza. L’unità della nostra coalizione ha fatto la differenza ed è il punto di forza del centrodestra. Lo abbiamo visto anche in questi due anni di governo. Noi parlamentari campani abbiamo saputo fare squadra, penso ad esempio ai 154 milioni del decreto Ischia, e siamo riusciti a portare risultati e risorse per la nostra regione. Bisogna andare avanti lungo questa direzione, continuando a valorizzare le nostre eccellenze e chiudendo la stagione disastrosa di De Luca e del PD”.

Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi, a margine della convention del coordinamento provinciale di Napoli di Fratelli d’Italia.