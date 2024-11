(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 27 novembre 2024 Bonafoni (PD): Ottima notizia l’accordo su Montespaccato

Esprimo grande soddisfazione per la firma del “Patto di Quartiere per

Montespaccato”, proposto dall’ASP Asilo Savoia. Questo risultato arriva

alla fine di un iter importante che ha portato alla confisca dei beni

appartenenti al Clan Gambacurta.

Dopo l’atto intimidatorio di qualche mese fa, all’interno dell’impianto

sportivo dedicato a Don Pino Puglisi, questa è la risposta migliore che

restituisce alla cittadinanza e all’impegno dei e per i più giovani un bene

collettivo che le istituzioni e l’associazionismo hanno saputo valorizzare”.

Cosi’ in una nota Marta Bonafoni, Consigliera regionale del Lazio e

coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega

al Terzo settore e all’Associazionismo.