(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 TURCO (M5S): LIBERARE ECONOMIA DA CAPITALISMO SPECULATIVO E FINANZIARIO

ROMA, 24 NOVEMBRE 2024 – “Liberiamo l’economia dal capitalismo speculativo. Poniamo fine alla dittatura del capitalismo finanziario che utilizza l’austerity per arricchirsi sfruttando il lavoro. Serve invece costruire un capitalismo democratico, basato su due pilastri: la crescita inclusiva, per garantire l’equa distribuzione della ricchezza tra capitale e lavoro; il lavoro dignitoso, da non considerare una merce ma una risorsa da valorizzare. Per massimizzare la crescita e abbandonare la moderazione della crescita e tendere alla piena occupazione serve capitale pubblico da affiancare a quello privato, necessario per combinare alla massimizzazione del profitto delle imprese una prospettiva di medio-termine orientata all’innovazione e al benessere comune. La sua realizzazione richiede infine una politica libera dai poteri economici, che il Movimemto garantisce da sempre. È questa la nuova identità economica del M5S”. Lo ha detto il senatore e vicepresidente del M5S intervenendo nel corso dell’Assemblea costituente in corso a Roma.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle