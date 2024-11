(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

M5S, SILVESTRI: COSTITUENTE MOMENTO FONDAMENTALE

“La Costituente è per noi un momento fondamentale. Abbiamo già raggiunto il quorum su una consultazione che riguardava diversi quesiti. Ora vedremo le traiettorie che prenderemo per i prossimi quindici anni. Rivendichiamo quanto fatti negli scorsi, ma ogni processo vero ha bisogno di aggiornarsi, e noi lo stiamo facendo. Grillo è stato fondamentale per noi e abbiamo il massimo rispetto per lui. Nessuno sta facendo un “grillicidio”, quella che si sta di discutendo è la figura del Garante. Il Movimento può dare un contributo fondamentale al campo progressista. Ricordo che grazie a noi il PD ha cambiato idea sia sul reddito di cittadinanza, sia sul salario minimo”.

Così ad Agorà Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

