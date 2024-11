(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 COP29, ROTELLI (FDI): RISULTATI INCORAGGIANTI, INDIETRO NON SI TORNA

“Non sono per nulla scontati e trascurabili i risultati ottenuti dai Paesi firmatari della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici alla Cop29 di Baku, con l’obiettivo di contenere l’innalzamento delle temperature entro 1,5 gradi per far fronte alla sfida del cambiamento climatico e ai suoi effetti soprattutto sui Paesi in via di sviluppo.

Era stata ribattezzata la Cop della finanza per il clima e così è stato, stabilendo target sì al di sotto delle iniziali richieste dei Paesi in via di sviluppo, ma coerenti con una progressiva volontà di far meglio e di più, testimoniati dai 300 miliardi annui dal 2035.

Segnalo che è stata chiarita la struttura di tali risorse: non solo pubbliche e non destinate a un fondo, bensì anche private, purché finalizzate a specifici obiettivi di mitigazione e adattamento in favore dei Paesi più vulnerabili.

Inoltre, l’attuazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi è importante, perché consente a ciascuno Stato promotore di progetti per la decarbonizzazione, come per la riforestazione, di contribuire ai propri target di riduzione, generando anche a livello internazionale uno scacchiere delle emissioni.

Infine, in un contesto in cui molti avevano già iniziato ad intonare il de profundis di questa Cop29, desidero esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente Meloni e dal suo ministro Pichetto, il cui impegno è stato in primis testimoniato dalla presenza sino alle battute finali della Conferenza e dalla capacità di portare a casa un risultato che considero punto di partenza per Belem e le successive Cop”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati