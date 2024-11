Rischio neve e ghiaccio: firmata ordinanza

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

Piano Comunale di Protezione Civile (art. 12, comma 2, lett. e) del D.lgs. 1/2018)

Piano di Emergenza Comunale (D.G.R. Lazio 363/2014)

Edizione 2024

FASCICOLO 4

Piano Speditivo per rischio neve e ghiaccio

Novembre 2023

SOMMARIO

Premessa ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1 Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

2 Strutture Competenti ………………………………………………………………………………………………. 7

3 Struttura del Sistema di Risposta all’Emergenza di Roma Capitale ………………………. 9

4 Fasi Operative ………………………………………………………………………………………………………… 15

4.1 – Fase Operativa: ATTENZIONE (SA1)………………………………………………18

4.2 – Fase Operativa: PREALLARME (SA2)……………………………………………….19

4.3 – Fase Operativa: ALLARME (SA3)……………………………………………………19

6 Cessato Allarme …………………………………………………………………………………………………….. 49

A) STRUTTURE DI ROMA CAPITALE……………………………………………….51

ENTI ESTERNI…………………………………………………………………………53

C) NUMERI UTILI………………………………………………………………………..55

D) ORDINANZA DEL SINDACO N. 131 DEL 05/12/2023…………………………..57

PROCEDURE DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI

NEVOSE E CONSEGUENTE FORMAZIONE DI GHIACCIO

Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera c) e

dell’art. 6 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; dell’art. 10 del D.lgs. 18 aprile 2012, n. 61; della

Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 15 giugno 2012, n. 272; della

Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 17 giugno 2014, n. 363; della

Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 4 agosto 2015, n. 415; della Direttiva del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i.; delle indicazioni

operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10/02/2016 prot.

di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta

del sistema di protezione civile”; della Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del

26 novembre 2019, n. 865 – Aggiornamento delle Direttive riguardanti “il Sistema di

Allertamento per rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile”;

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 riguardante

“Indicazioni per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli

territoriali”.

Il piano ha come finalità la tutela della pubblica incolumità sul territorio di Roma

Capitale e si propone di assicurare la continuità dei servizi alla cittadinanza, anche in

caso di caduta neve e conseguente formazione di ghiaccio, mediante attività di

prevenzione, di gestione e superamento dell’emergenza con la collaborazione delle

strutture operative capitoline di supporto all’attività di Protezione Civile, delle

Organizzazioni di Volontariato, nonché delle prestazioni di altri Enti pubblici e dei

privati interessati dall’evento.

Nel presente Piano Speditivo sono stati inseriti i dati attualmente forniti dalle

Strutture Capitoline di Protezione Civile, relativi a mezzi, attrezzature e materiali

disponibili per l’emergenza della corrente stagione invernale, così come stabilito dalle

D.G.C. 10 settembre 2021, n. 215.

Successivamente all’adozione del presente Piano Speditivo, gli Enti e gli Uffici

competenti provvederanno ad inviare alla Protezione Civile di Roma Capitale eventuali

aggiornamenti dei propri Piani operativi al fine di mantenere sempre adeguate le

procedure del Sistema di Risposta all’Emergenze.

1 – Oggetto

Le presenti procedure indicano i compiti e gli adempimenti dei Dipartimenti, degli

Uffici, dei Municipi attraverso l’istituzione delle Unità di Crisi Locale (di seguito

denominate U.C.L.), delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con Roma

Capitale, delle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi, competenti ad intervenire nel caso

di caduta neve e per la conseguente formazione di ghiaccio sul territorio di Roma

Capitale.

Le presenti procedure si integrano con quelle definite nel “protocollo di intervento”

considerato dal dispositivo dell’Ordinanza del Sindaco, annualmente, per dettare –

relazione alla contingibilità e urgenza dettata dalla situazione di fatto- disposizioni di

emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo,

anche con riguardo alle persone esposte al rischio di ipotermia.

2 – Strutture Competenti

Nell’ambito delle rispettive competenze, i Dipartimenti, i Municipi – U.C.L., i Servizi

e gli Uffici Capitolini, gli Enti Esterni, le Aziende erogatrici di Pubblici Servizi e le

Organizzazioni di Volontariato in convenzione con Roma Capitale, come riportato negli

allegati A e B e ogni altro soggetto il cui intervento dovesse essere ritenuto necessario,

provvederanno ad organizzare le proprie strutture, garantendo che tutti i mezzi e le

attrezzature in dotazione siano revisionati e perfettamente efficienti.

Le strutture sopraelencate assicureranno lo svolgimento coordinato degli interventi

all’interno del Centro Operativo Comunale (di seguito denominato C.O.C.), in

ottemperanza alle proprie procedure operative interne.

3 – Struttura del Sistema di Risposta all’Emergenza di Roma

Capitale

Il Sistema di Risposta all’Emergenza di Roma Capitale è organizzato secondo i livelli

decisionali e di coordinamento seguenti:

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

Coordinamento

operativo centrale

Coordinamento

operativo

territoriale

(C.O.C.)

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

UNITÀ DI

CRISI LOCALE

UNITÀ DI

CRISI LOCALE

UNITÀ DI

CRISI LOCALE

(U.C.L.)

(U.C.L.)

(U.C.L.)

Il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) è coordinato dal Sindaco o dal suo

delegato. Ne fanno parte le strutture capitoline operative e di supporto alle attività di

protezione civile (di cui alla D.G.C. 10 settembre 2021, n. 215, alla D.G.C. 8 gennaio 2021, n.

1 e alla D.A.C. 16 aprile 2019, n. 33), Enti ed Istituzioni esterni, organizzati secondo le

seguenti Funzioni di Supporto:

• F1 – Valutazione e Pianificazione

• F2 – Assistenza Sociale e Sanitaria

• F3 – Informazione alla popolazione

• F4 – Organizzazione del Volontariato

• F5 – Mezzi e Logistica

• F6 – Viabilità

• F7 – Trasporti

• F8 – Servizi Essenziali e Attività Scolastiche

• F9 – Valutazione Criticità Strutture e Censimento Danni

• F10 – Servizi Operativi Esterni

• F11 – Funzione Amministrativa

• F12 – Assistenza alla popolazione in emergenza

• F13 – Criticità Ambientali e Alberature

• F14 – Servizi Digitali e Telecomunicazioni

L’UNITÀ DI CRISI LOCALE (U.C.L.) è presieduta dal Presidente del Municipio.

È coordinata dal Direttore del Municipio, in collaborazione con il Comandante del

Gruppo Municipale della Polizia Locale, nella gestione dell’emergenza sul territorio di

competenza. L’U.C.L. mantiene lo stretto contatto con il C.O.C. istituito presso la sede

della Protezione Civile. Ne fanno parte:

i Responsabili delle Direzioni e Unità Organizzative municipali interessate

dall’emergenza;

le Ditte appaltatrici di opere, servizi, forniture per conto del Municipio.

Ove possibile, l’U.C.L. si insedia presso la sede del Gruppo Municipale del Corpo

della Polizia Locale di Roma Capitale, al fine di rendere maggiormente efficace il

coordinamento di risposta all’emergenza sul territorio di propria competenza.

3.1 – Interventi e Competenze

Nella gestione emergenziale degli interventi sulla Viabilità, un ruolo di particolare

importanza all’interno delle strutture capitoline è ricoperto dal Dipartimento

Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (CSIMU) e dalle

Strutture Territoriali (Municipi), che attraverso le proprie Ditte appaltatrici di

manutenzione si occupano dello spargimento del sale e dello sgombero della neve dalle

strade, siano esse di “Grande Viabilità”, che secondaria. In dette operazioni saranno

supportati dalla Polizia Locale per la gestione del traffico.

Per la gestione emergenziale delle Criticità Ambientali e Alberature (Funzione F13) la

Struttura capitolina responsabile è individuata nel Dipartimento Tutela Ambientale che

dal COC coordina le attività secondo lo schema sottostante.

Per la gestione emergenziale delle Attività Scolastiche (in primis, la sospensione delle

attività educative e scolastiche), e delle criticità emergenti nelle strutture scolastiche a

seguito di precipitazioni nevose e appesantimento dei tetti, coperture, grondaie, corpi

aggettanti, etc. (ricomprese nella Funzione F8) la Struttura capitolina deputata a

coordinare dal C.O.C. le relative azioni fino al ripristino delle condizioni di agibilità è

individuata nel Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale secondo lo

schema sottostante.

Per la gestione emergenziale delle attività (ricomprese nella Funzione F2)

Assistenza Sociale e Sanitaria (in primis, lo sviluppo di azioni sul territorio coordinate e

finalizzate all’individuazione di persone esposte al rischio di ipotermia ed

all’apprestamento, nei loro confronti, delle idonee misure di assistenza o soccorso,

anche allestendo – in concorso con i Municipi – specifiche aree “safe space” notturne) la

Struttura capitolina deputata a coordinare dal C.O.C. le relative azioni fino al ripristino

delle condizioni di agibilità è individuata nel Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Il

Dipartimento Politiche Sociali e Salute – in fase di preparazione all’emergenza in tempo

di pace – predispone tutti gli atti gestionali finalizzati a garantire l’approntamento di

“safe space notturni” nel territorio capitolino da rendere fruibili nel caso in cui vi sia la

previsione che la temperatura scenda al disotto degli zero gradi centigradi; allo stesso

modo il Dipartimento Politiche Sociali e Salute coinvolge i Municipi nello svolgimento

della medesima attività, fermo che – indipendentemente dall’eventuale convocazione

del C.O.C. –

si coordina per l’adozione di uno specifico “protocollo operativo di

intervento” con il Corpo della Polizia Locale di Roma capitale e con il Dipartimento di

Protezione Civile, al fine di integrare le procedure delle rispettive sale operative e

l’impiego delle risorse umane disponibili in fascia oraria notturna (compresi gli E.T.S. di

ispirazione sociale, assistenziale e di protezione civile), in vista dello sviluppo di azioni

sul territorio coordinate e finalizzate all’individuazione di persone esposte al rischio di

ipotermia.

4 – Fasi Operative

Le Fasi Operative del presente Piano sono aggiornate ai sensi della Deliberazione di

Giunta Regionale del Lazio n. 865 del 26 novembre 2019 (entrata in vigore il 10/02/2020)

avente oggetto l’Aggiornamento delle Direttive riguardanti “il Sistema di Allertamento per

rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile”; modifiche alla D.G.R. n.

272 del 15 giugno 2012.

Ai sensi della predetta D.G.R. si definiscono:

a) Rischio per neve: il rischio indotto da precipitazioni nevose con accumulo al

suolo in quantità tali da generare difficoltà e danni alle persone e alle attività

ordinariamente svolte dalla popolazione.

b) Livello di Allerta: il grado della scala di allertamento del sistema di Protezione

Civile in caso di evento atteso o in corso. (Giallo/Arancione/Rosso).

c) Fase Operativa: l’insieme delle azioni svolte dalle singole componenti e strutture

operative di Protezione Civile durante o in previsione di un determinato

momento dell’emergenza. (Attenzione/Preallarme/Allarme)

Nel recente Sistema di Allertamento Regionale, che recepisce le indicazioni operative

del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10/02/2016 (“Metodi e criteri per

l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio

meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”), il

Livello di Criticità (Ordinaria/Moderata/Elevata) e il Livello di Allerta (leggasi Codice

Giallo/Arancione/Rosso) sono legati da una corrispondenza biunivoca, per una più

immediata lettura e semplice comprensione.

Nelle comunicazioni, pertanto, la valutazione del rischio si può sintetizzare in

“Allerta Gialla/Arancione/Rossa per neve”.

La pericolosità della precipitazione nevosa viene valutata sulla scorta di due

principali indicatori:

1) L’accumulo medio di neve al suolo nell’arco di 24 h (per le quote di pianura)

➢ nevicate deboli con accumuli fino a 5 cm.

➢ nevicate moderate con accumuli tra 5 e 20 cm.

➢ nevicate abbondanti con accumuli oltre i 20 cm.

2) La quota neve:

➢ pianura fino a 200 m.s.l.m.

➢ collina dai 200 ai 800 m.s.l.m.

➢ montagna oltre gli 800 m.s.l.m.

(La quota neve risulta variabile anche in funzione di morfologia e climatologia del

territorio).

In sintesi la stima del Livello di Allerta/Criticità viene riportata nella tabella seguente:

Il presente Piano di Roma Capitale prevede che le Funzioni di Supporto vengano

avviate secondo le seguenti Fasi Operative (o Stati di attivazione):

• ATTENZIONE (SA1)

• PREALLARME (SA2)

• ALLARME

(SA3)

Le Fasi Operative possono non essere successive e consequenziali, in considerazione

dell’imprevedibilità e dell’evoluzione degli scenari dell’evento.

Tutte le attività in emergenza saranno espletate attraverso 14 Funzioni di Supporto,

coordinate dal Direttore della Protezione Civile, a cui afferiscono strutture

dell’Amministrazione Capitolina, Enti Esterni, Aziende erogatrici di Pubblici Servizi e

Organizzazioni di Volontariato in convenzione con Roma Capitale, come riportato negli

allegati A e B, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

4.1 – Fase Operativa: ATTENZIONE (SA1)

Qualora venga emesso un “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”

(rif. D.P.C.M. 27/02/2004) con Codice Giallo in cui si prevedano:

➢ Precipitazioni nevose riguardanti il territorio di Roma Capitale, da deboli fino

a moderate, con accumulo al suolo fino a 5 cm, in pianura, nell’arco di 24 ore,

il Direttore della Protezione Civile attiva la fase operativa di “ATTENZIONE”,

dandone comunicazione alle strutture dell’Amministrazione Capitolina, agli Enti

Esterni, alle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi e alle Organizzazioni di Volontariato

come riportato negli allegati A e B, e, sentito il Sindaco, convoca il C.O.C. con tutte le

funzioni (ad esclusione di F9), disponendo la costituzione delle U.C.L.

4.2 – Fase Operativa: PREALLARME (SA2)

Qualora fosse già in atto una precipitazione nevosa sul territorio di Roma Capitale o

venga emesso un “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale” (rif.

D.P.C.M. 27/02/2004) con Codice Arancione in cui si prevedano:

➢ Precipitazioni nevose di intensità moderata e/o prolungata nel tempo, con

accumulo al suolo da 5 a 20 cm in pianura nell’arco di 24 ore, nonché alta

probabilità di un quadro termico sotto zero fino alle quote di pianura

il Direttore della Protezione Civile attiva la fase operativa di “PREALLARME”,

dandone comunicazione alle strutture dell’Amministrazione Capitolina, agli Enti

Esterni, alle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi e alle Organizzazioni di Volontariato

come riportato negli allegati A e B e, sentito il Sindaco, convoca presso il C.O.C. anche

la funzione F.9 -Valutazione criticità strutture e censimento danni.

4.3 – Fase Operativa: ALLARME (SA3)

In caso di precipitazioni nevose in atto e perduranti sul territorio di Roma Capitale, o

venga emesso/innalzato un “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”

(rif. D.P.C.M. 27/02/2004) con Codice Rosso in cui si prevedano:

➢ Precipitazioni nevose molto intense, abbondanti e perduranti, con accumulo al

suolo maggiore di 20 cm in pianura nell’arco di 24 ore, nonché di un quadro

termico sensibilmente sotto zero

il Direttore della Protezione Civile attiva la fase operativa di “ALLARME”,

dandone comunicazione alle strutture dell’Amministrazione Capitolina, agli Enti

Esterni, alle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi e alle Organizzazioni di Volontariato

come riportato negli allegati A e B.

Trattandosi di Fase Operativa successiva al preallarme, il C.O.C. si intende già

insediato.

5 – Procedure d’Intervento

VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Referente

Funzionario del Servizio di Prevenzione, Previsione e Cultura di

protezione civile o Funzionario delegato

Garantire il supporto tecnico e scientifico alla gestione

dell’emergenza;

Garantire la coordinazione e il supporto dei responsabili

delle U.C.L.

Attività

principali

Strutture

centrali o

esterne

componenti

REGIONE LAZIO – Centro Funzionale Regionale

DPC – Centro Funzionale Centrale

Coordinare gli interventi sulla viabilità municipale, sia

prioritaria che secondaria, e sulle altre strutture e infrastrutture

di competenza, realizzati dalle ditte appaltatrici dei servizi di

manutenzione;

Riportare al COC il numero degli interventi realizzati, in corso

ed in programma effettuati e segnalare eventuali criticità del

territorio.

Attività

Principali

delle

Strutture

territoriali

(UCL)

Attività F1

Attenzione

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore della Protezione Civile e il

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti alla Funzione;

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla gestione delle

emergenze al fine di determinare l’attivazione delle diverse Fasi

Operative previste;

• Raccorda le attività delle diverse componenti tecniche per

l’interpretazione dei fenomeni e dei dati tecnici e di monitoraggio al

fine di seguire costantemente l’evoluzione degli eventi;

• Mantiene i contatti con le Unità di Crisi dei Municipi (U.C.L.).

Preallarme

Allarme

Coadiuva, assiste e supporta il Direttore della Protezione Civile e il

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti alla Funzione;

Garantisce il supporto tecnico e scientifico volto alla gestione delle

problematiche che originano la Fase SA2;

Raccorda le attività delle diverse componenti tecniche ed

amministrative del Dipartimento Protezione Civile e delle strutture

capitoline ai fini dell’interpretazione dei fenomeni in corso e/o in

evoluzione anche tramite la costante osservazione, verifica e confronto

dei dati cartografici e tecnici, oltreché strumentali e di monitoraggio,

che discendono dall’evoluzione degli eventi;

Mantiene i contatti con le Unità di Crisi dei Municipi (U.C.L.).

Coadiuva, assiste e supporta il Direttore della Protezione Civile e il

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti alla Funzione;

Garantisce il supporto tecnico e scientifico volto alla gestione delle

problematiche che originano la Fase SA3;

Coordina, di concerto con il Direttore della Protezione Civile, le

attività delle diverse componenti tecniche ed amministrative del

Dipartimento Protezione Civile, delle strutture capitoline e di tutte le

strutture territorialmente coinvolte ai fini della definizione delle

azioni volte a contrastare/rispondere ai fenomeni in corso e/o in

evoluzione, anche tramite la costante osservazione, verifica e

confronto dei dati cartografici e tecnici, oltreché strumentali e di

monitoraggio, che discendono dall’evoluzione degli eventi;

Mantiene i contatti con tutte le strutture, sia capitoline che territoriali,

coinvolte dall’evoluzione degli eventi;

Mantiene i contatti con le Unità di Crisi dei Municipi (U.C.L.).

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

GABINETTO DEL SINDACO

Struttura

Responsabile

Direttore della IV Direzione – Comunicazione Istituzionale

Referente

Direttore/delegato con potere decisionale

Attività

principali

Garantire l’informazione alla popolazione mediante la

predisposizione di comunicati stampa e messaggi

diramati attraverso mass media, canali social e

siti/piattaforme informative istituzionali;

Interfacciarsi con i media locali e nazionali per diffondere

le informazioni sulle emergenze più rilevanti;

Promuovere la conoscenza delle norme di autotutela

attraverso la produzione di momenti (incontri, corsi),

strumenti (portale, pillole) e prodotti (dépliant, libri) di

diffusione di cultura di protezione civile.

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Strutture centrali

o esterne

componenti

• Ufficio Comunicazione e informazione alla popolazione

• Ufficio Diffusione, Promozione della Cultura

esercitazioni di Protezione Civile

• Sala Operativa (SCIO)

GABINETTO DEL SINDACO

V Direzione – Ufficio Stampa e Media

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Attività

Principali delle

Strutture

territoriali (UCL)

Informare i residenti e comunicare al COC in caso di

particolari eventi ricadenti all’interno del Municipio.

Attenzione

Attività F3

• Predispone comunicati stampa e attiva i canali di comunicazione

istituzionale al fine di informare la popolazione per gli eventi attesi,

anche attraverso piattaforme dedicate (CRM);

• Predispone il foglio informativo per la Sala Operativa (SCIO) della

Protezione Civile;

• La Sala Operativa (SCIO) della Protezione Civile fornisce informazioni

alla popolazione secondo le disposizioni fornite dal responsabile della

funzione.

Preallarme

• Predispone comunicati stampa e attiva i canali di comunicazione

istituzionale al fine di informare in maniera preventiva la popolazione

sull’evoluzione dell’evento e su disposizioni/norme comportamentali

da adottare, anche attraverso piattaforme dedicate (CRM);

• Predispone il foglio informativo per la Sala Operativa (SCIO) della

Protezione Civile;

• La S.O. fornisce informazioni aggiornate durante l’evento da diramare

alla popolazione consultandosi con il Direttore o con il Responsabile

della funzione.

Allarme

• Predispone comunicati stampa e attiva i canali di comunicazione

istituzionale al fine di informare la popolazione sull’evento in atto, su

eventuali Determinazioni/Ordinanze emesse dall’Amministrazione e

sulle disposizioni/norme comportamentali da adottare;

• Predispone il foglio informativo per la Sala Operativa (SCIO) della

Protezione Civile;

• Di concerto con la Sala Operativa aggiorna e fornisce informazioni da

diramare alla popolazione secondo le disposizioni fornite dal Direttore

o dal responsabile della funzione circa le azioni che si stanno

adottando nello specifico scenario dell’evento in atto, fornisce

indicazioni comportamentali ed eventuali limitazioni di spostamenti

al fine di garantire l’incolumità dei cittadini.

ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Referente

Funzionario Responsabile del Servizio Gestione Emergenze o

funzionario delegato (SCIO)

Attività

principali

• Garantire l’attivazione e il coordinamento delle attività delle

Organizzazioni di Volontariato.

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Strutture

centrali o

esterne

componenti

• Sala Operativa (SCIO)

ENTI ESTERNI:

• Organizzazioni di Volontariato convenzionate con Roma

Capitale

Attività

Principali

delle

Strutture

territoriali

(UCL)

Si rapporta con la Sala Operativa (SCIO) e il C.O.C. per

richiedere il supporto delle OO.d.V.

Attenzione

• Pianifica i propri presidi territoriali, secondo le indicazioni pervenute

dal COC;

• Attiva le OO.d.V., verificando la disponibilità operatori, attrezzature e

mezzi.

Preallarme

Attività F4

• Coordina gli interventi di competenza in base alle richieste pervenute

dal COC, dalla Sala Operativa e dalle UCL, mantenendo il contatto

radio con le Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio,

garantendo un flusso informativo per l’evoluzione dell’evento.

Allarme

• Gestisce la distribuzione delle risorse e delle attrezzature rese

disponibili dalle OO.d.V., coordina l’attuazione degli interventi di

competenza delle OO.d.V. durante l’evento, concertando con la Sala

Operativa e le UCL le priorità degli stessi, sulla scorta delle

indicazioni ricevute dal COC;

• Verifica che le operazioni delle OO.d.V. si svolgano in sicurezza e se

necessitino del supporto della Polizia Locale.

MEZZI E LOGISTICA

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Referente

Funzionario dell’Ufficio Logistica e magazzino o

Funzionario delegato

Attività

principali

• Raccordare le attività delle Strutture Capitoline (Municipi,

Dipartimenti) e delle Aziende partecipate, in particolare

quelle competenti nelle opere strutturali ed infrastrutturali;

• Garantire la fornitura e l’esercizio dei materiali e mezzi a

disposizione del Dipartimento Protezione Civile.

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

• Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI

• AMA S.p.A.

Strutture

centrali o

esterne

componenti

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

• ROMA MULTISERVIZI S.p.A.

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO

INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

URBANISTICA

ENTI ESTERNI:

• EUR S.p.A.

Attività

Principali

delle

Strutture

territoriali

(UCL)

• Quantificare gli approvvigionamenti di sale, verificando la

capacità operativa dei mezzi e materiali in propria

disponibilità.

Attenzione

• Verifica l’avvenuto approvvigionamento di sale (Organizzazioni di

Volontariato, Polizia Locale);

• Verifica la capacità operativa delle varie strutture del sistema di

Protezione Civile Capitolino.

Preallarme

Attività F5

• Monitora la capacità operativa delle strutture attive sul territorio,

richiedendo eventuali nuovi approvvigionamenti di sale e materiali,

ove necessari.

Allarme

• Valuta la risposta operativa delle strutture impegnate sul territorio

durante l’evoluzione dell’evento;

• Procede, in caso di necessità, al reperimento di ulteriori risorse da altri

Enti e/o ditte.

Struttura

Responsabile

Referente

Attività

principali

VIABILITÀ

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

Comandante del Corpo o delegato con potere decisionale

• Individuare le criticità del sistema viario e gestire gli

interventi sulla viabilità in funzione dell’evoluzione degli

scenari del rischio.

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO

INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI

Strutture

centrali o

esterne

componenti

• AMA S.p.A.

ENTI ESTERNI:

• PREFETTURA UTG – Area III Ter – Coordinamento C.O.V.

qualora attivato (con un funzionario della Protezione Civile

Capitolina presso S.O. della Prefettura)

Attività

Principali

delle

Strutture

territoriali

(UCL)

• Attraverso il Gruppo di Polizia Locale e la Direzione Tecnica,

pianifica la viabilità locale prioritaria, segnalando eventuali

percorsi critici, predisponendo limitazioni o interdizioni al

transito, ove necessario.

Attenzione

• Attiva i piani di intervento delle strutture componenti la funzione;

• Verifica l’effettiva dislocazione dei presidi territoriali e la loro

attivazione nelle attività preventive.

Preallarme

Attività F6

• Predispone gli interventi sulla rete viaria, sia essa grande viabilità che

secondaria, ne accerta i punti di criticità, e pianifica gli interventi

necessari.

Allarme

• Coordina gli interventi di viabilità e/o di chiusura/limitazione al

transito in base alle richieste di intervento pervenute;

• Verifica che i veicoli circolanti siano provvisti di dotazioni invernali

idonee alla circolazione stradale in caso di precipitazione ed accumuli

nevosi, così da non ostacolare il lavoro dei mezzi di soccorso

eventualmente attivati;

• Verifica e supporta gli interventi dei mezzi sgombraneve e spargisale;

• Verifica che tutti i proprietari e gestori di stabili osservino le

disposizioni di cui all’art 23 del vigente regolamento di Polizia Urbana,

nonché di specifiche ulteriori disposizioni in caso di eventuali

Ordinanze emesse in fase emergenziale.

TRASPORTI

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI

Referente

Direttore/delegato con potere decisionale

Attività

principali

Garantire e coordinare le esigenze di mobilità in sicurezza a

livello cittadino durante la fase di emergenza, e il ripristino

della normalità dei servizi;

Gestire e coordinare il trasporto della popolazione in

ambito locale per esigenze emergenziali.

DIPARTIMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI

• Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Strutture

centrali o

esterne

componenti

• ATAC S.p.A.

• Roma T.P.L. S.c.a.r.l.

ENTI ESTERNI:

• Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.)

• REGIONE LAZIO (CO.TRA.L.)

Attività

Principali delle

Strutture

territoriali

(UCL)

Segnalare eventuali problematiche sul territorio.

Attenzione

• Verifica l’operatività con le risorse e mezzi disponibili e avvia le

attività di pianificazione e prevenzione;

• Provvede all’attivazione, su valutazione del COC, del piano neve per

la rete di Trasporto Pubblico Locale con l’esercizio ridotto e limitato

ad alcune linee di superficie prioritarie.

Preallarme

Attività F7

• Attiva, su valutazione del COC, le procedure del piano neve per la

rete di Trasporto Pubblico Locale;

• Coordina gli interventi di competenza e gestisce i rapporti con le

Aziende del servizio pubblico in base alle richieste pervenute.

Allarme

• Verifica e segnala criticità per la transitabilità delle vie di

avvicinamento e accesso ai depositi dei mezzi di TPL, al fine di

consentire l’accessibilità al personale aziendale, nonché l’uscita dei

veicoli per l’esercizio ridotto;

• Gestisce gli interventi di competenza in funzione delle richieste

pervenute, segnalando al COC le criticità rilevate dalle Aziende sulle

reti delle infrastrutture di trasporto durante l’evoluzione dell’evento.

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO

INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

Referente

Direttore/delegato con potere decisionale

Attività

principali

• Raccordare le attività delle Aziende erogatrici nel ripristino dei

servizi essenziali;

• Garantire, in coordinamento con le strutture competenti e gli

enti sovraordinati, lo svolgimento delle attività educative e

scolastiche in sicurezza durante la fase emergenziale,

provvedendone alla chiusura preventiva e/o alla verifica delle

condizioni ordinarie fino al ripristino dell’agibilità.

DIPARTIMENTO SCUOLA

PROFESSIONALE

LAVORO

FORMAZIONE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

Strutture

centrali o

esterne

componenti

Attività

Principali

delle Strutture

territoriali

(UCL)

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ

PRODUTTIVE

• Direzione Mercati all’Ingrosso

ACEA S.p.A.

ARETI S.p.A.

ENTI ESTERNI:

• ISTITUTI SCOLASTICI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

• ISTITUTI SCOLASTICI STATALI

• ITALGAS S.p.A.

• ENEL S.p.A.

• TERNA S.p.A.

• OPERATORI TELEFONIA FISSA E CELLULARE

• Segnalare eventuali problematiche sul territorio.

Attenzione

• Verifica l’operatività di mezzi e risorse disponibili, avviando le attività

di prevenzione e pianificazione.

Preallarme

Attività F8

• Predispone i presidi operativi per gli interventi di competenza e

procede alla verifica di mezzi ed attrezzature e la tempistica di

intervento in caso di precipitazione nevosa e/o abbassamento

significativo delle temperature per segnalazioni, guasti, disfunzioni ed

altre attività necessarie al ripristino della funzionalità ordinaria.

Allarme

• Attiva i presidi operativi predisposti e coordina gli stessi durante

l’evoluzione dell’evento in atto, garantendo l’esecuzione degli

interventi richiesti nei tempi strettamente necessari.

CENSIMENTO DANNI E VALUTAZIONE CRITICITÀ

STRUTTURE

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Referente

Funzionario dell’Ufficio Censimento Danni e Verifica Sicurezza

Statica Edifici Privati o Funzionario delegato

Attività

principali

• Coordinare le attività di verifica speditiva

agibilità/stabilità delle strutture pubbliche/private.

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

• Sala Operativa (SCIO)

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

• Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO

INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

Strutture

centrali o

esterne

componenti

DIPARTIMENTO

PIANIFICAZIONE

URBANISTICA

• Direzione Trasformazione Urbana

ATTUAZIONE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA

• Sala Monitoraggio

ENTI ESTERNI:

• COMANDO PROVINCIALE CORPO NAZIONALE DEI

VIGILI DEL FUOCO

• MIBAC

• MIM/MUR

Attività

Principali delle

Strutture

territoriali

(UCL)

• Segnalare eventuali criticità delle strutture sul territorio di

competenza;

• Concorrere all’esecuzione di interventi emergenziali per la

parte di competenza.

Attività F9

Attenzione

• Funzione non attivata.

Preallarme

• Attiva il monitoraggio di eventuali criticità sul territorio per gli

aspetti di competenza e ne coordina gli interventi.

Allarme

• Coordina gli interventi di competenza e le attività conseguenziali,

valutando le priorità durante lo svolgimento dell’evento;

• Predispone verifiche di agibilità per edifici pubblici, in particolare

sulle coperture degli edifici scolastici e sul patrimonio storicoarcheologico, caricati dal peso del manto nevoso accumulatosi.

SERVIZI OPERATIVI ESTERNI

Struttura

Responsabile

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Referente

Direttore o Funzionario delegato