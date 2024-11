Comunicato stampa_ Progetto OnCloudNine+

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Bari, 22 Novembre 2024 – Si conclude oggi la due giorni di incontri che hanno visto alternarsi sul palco della Sala degli Ulivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari esperti del trasporto aereo e aziende fornitrici di servizi in campo aeroportuale.

Al centro dei lavori, che si sono aperti ieri mattina con un confronto tra Aeroporti2030 e i rappresentanti delle società di gestione, Aeroporti di Roma, Gruppo Save e Aeroporti di Puglia e alla presenza dei partner del progetto ON CLOUD NINE+ (Aeroporti del Montenegro, l’Ente Aviazione Civile dell’Albania), finanziato nell’ambito del programma INTERREG SOUTH ADRIATIC 2021-2027, il tema della sostenibilità ambientale alla luce delle nuove sfide che attendono il trasporto aereo nei prossimi decenni e l’importanza di affrontare i temi della sostenibilità degli aeroporti nei Balcani.

Workshop, dibattiti e incontri B2B che hanno rappresentato un’importante occasione per approfondire le tematiche della sostenibilità e dell’innovazione. Dopo un’estate che ha registrato flussi in forte crescita, ma ha anche evidenziato la necessità di affrontare temi legati alla capacità e alla saturazione dei cieli europei e delle infrastrutture di terra, alla competizione sempre più forte tra vettori e tra aeroporti, alla necessità di contenere i costi e di incrementare la qualità dei servizi, si è reso necessario effettuare un’analisi e valutare le strategie di sviluppo per il futuro degli aeroporti europei, anche valorizzando il ruolo del lavoro e della tecnologia.

Nel dettaglio, il workshop “Ridurre l’impronta di carbonio del settore aeroportuale – Gli aeroporti del futuro e l’Europa: sfide e opportunità di sostenibilità”, svoltosi nella giornata del 21 novembre ha affrontato i temi dell’utilizzo efficiente della capacità dello spazio aereo europeo e delle infrastrutture a terra, e delle strategie per perseguire gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione.

La giornata odierna, rivolta agli operatori economici del settore IT, si è aperta con sessioni dedicate alla digitalizzazione e allo sviluppo di soluzioni innovative per rendere gli aeroporti più “intelligenti”. Le aziende partecipanti, provenienti dalla Puglia, dall’Albania e dal Montenegro, hanno avuto modo di conoscersi e confrontarsi, discutendo su future collaborazioni e nuove opportunità di business, tramite sessioni bilaterali e di networking.

Il progetto ON CLOUD NINE+ è dedicato alla promozione di una mobilità aerea più sostenibile e inclusiva. Attraverso la collaborazione dei partner, tra cui Aeroporti di Puglia, Aeroporti del Montenegro e l’Ente Aviazione Civile dell’Albania, il progetto si propone di sviluppare strategie e soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale del settore aeronautico.

PRESS RELEASE

Bari, November 22, 2024 – A two-day events concluded today at Bari’s “Karol Wojtyla” airport, bringing together aviation experts, industry leaders, and airport representatives from across Europe. The events focused on the urgent need for sustainable and innovative solutions in the aviation sector.

The workshop, on November 21st focused on the theme “Reducing the Carbon Footprint of the Airport Sector: The Future of European Airports and Sustainability Challenges and Opportunities.” Discussions centered around efficient use of airspace, ground infrastructure, and strategies to achieve ambitious decarbonization goals. The workshop, organized by Aeroporti di Puglia addressed key challenges such as reducing carbon emissions, optimizing airspace capacity, and enhancing passenger experience. Participants, including representatives from Aeroporti203, Aeroporti di Roma, Gruppo Save, and partners from the ON CLOUD NINE+ project (Montenegro Airports and the Albanian Civil Aviation Authority), funded by the INTERREG SOUTH ADRIATIC program, discussed strategies to make European airports more sustainable and resilient.

The summer’s surge in air travel highlighted the need for innovative solutions to address capacity constraints, increased competition, and rising costs. The workshop explored how airports can leverage technology and collaboration to meet these challenges while improving service quality.

Today’s session, dedicated to IT economic operators and companies., delved into digitalization and innovative solutions for smart and intelligent airports. Companies from Puglia, Albania, and Montenegro had the opportunity to network and explore potential collaborations, in specific bilateral sessions for facilitate connections and exchange of ideas. The aim is to explore potential collaborations on new digital solutions to optimize airport processes and enhance the passenger experience.

The ON CLOUD NINE+ project aims to promote more sustainable and inclusive air mobility in the region. Through collaboration, the project seeks to develop innovative strategies and solutions to reduce the environmental impact of aviation.