comunicato stampa del segretario filca cisl frosinone, giustino gatti ,su operaio ferito a cassino

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 Infortunio in cantiere a Cassino: la FILCA CISL chiede più controlli,

formazione e l’applicazione della patente a crediti per prevenire i

rischi

Frosinone, 22 novembre 2024 – Un lavoratore è rimasto coinvolto questa

mattina in un infortunio in un cantiere edile a Cassino. Fortunatamente,

l’episodio non ha avuto esiti fatali, ma riporta al centro

dell’attenzione un problema grave e strutturale: la mancanza di

sicurezza nei luoghi di lavoro.

La FILCA CISL di Frosinone, attraverso il Segretario Generale Giustino

Gatti, esprime solidarietà al lavoratore ferito e ribadisce l’urgenza di

misure concrete e immediate per tutelare chi opera nei cantieri. “Non

possiamo continuare a ignorare l’emergenza sicurezza. Ogni incidente

rappresenta un fallimento delle politiche di prevenzione e del sistema

di controlli, che evidentemente non è ancora sufficiente per garantire

un ambiente di lavoro sicuro," ha dichiarato Gatti.

L’infortunio di Cassino evidenzia ancora una volta la necessità di

intensificare le verifiche ispettive nei cantieri e di adottare

strumenti efficaci come la patente a crediti, già prevista ma non ancora

pienamente operativa. Questo sistema può rappresentare una svolta

fondamentale per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro.

Inoltre, la FILCA CISL sottolinea l’importanza cruciale della formazione

continua sia per i lavoratori che per le imprese. La preparazione è un

elemento essenziale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni

lavoratore deve essere adeguatamente informato e formato sui rischi

specifici del proprio ruolo, mentre le aziende devono impegnarsi a

conoscere e rispettare le normative vigenti. Investire nella formazione

non è solo un obbligo normativo, ma un atto di responsabilità verso la

vita delle persone.

“Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo. È un

principio semplice, ma che oggi sembra essere ancora lontano dall’essere

rispettato in molti cantieri," ha proseguito Gatti. “Per questo

chiediamo interventi immediati da parte delle istituzioni, un impegno

concreto delle imprese nel rispettare e applicare rigorosamente le

normative e un investimento deciso nella formazione a tutti i

livelli."

La FILCA CISL di Frosinone continuerà a vigilare affinché la sicurezza

non sia più considerata un costo da ridurre, ma un investimento

indispensabile per proteggere vite umane. Solo un’azione comune e

determinata potrà fermare questa spirale di incidenti che colpisce il

settore edile.



Segretario Generale



Giustino Gatti