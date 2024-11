(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 Cibo. Dondi (Fdi), Difendiamo la tradizione del panettone italiano contro l’uso di farine di insetti

“In merito alla recente notizia riguardante la creazione a Torino del primo panettone realizzato con farina di insetti e grilli caramellati, ribattezzato ‘Pancricrì’, desidero esprimere la mia profonda perplessità e la necessità di difendere con fermezza la tradizione della pasticceria italiana. Il panettone, simbolo riconosciuto in tutto il mondo delle festività natalizie italiane, è un prodotto che racchiude secoli di storia, cultura e savoir-faire artigianale. La sua preparazione, basata su ingredienti genuini come farina di frumento, uova, burro, zucchero e lievito madre, rappresenta un patrimonio che non deve essere snaturato da mode passeggere o da scelte che rischiano di allontanare i consumatori dai valori autentici della nostra tradizione gastronomica. L’introduzione di farine di insetti nella preparazione del panettone non solo svilisce la qualità e l’identità di questo dolce, ma pone anche interrogativi sul rispetto delle sensibilità culturali e alimentari della nostra comunità. Tali scelte non possono essere imposte in modo indiscriminato, soprattutto quando minacciano di compromettere prodotti iconici come il panettone. Chiedo pertanto un confronto serio e approfondito su questo tema, coinvolgendo artigiani, produttori e consumatori, affinché si tutelino le eccellenze italiane e si eviti che la tradizione venga oscurata da esperimenti che poco hanno a che fare con il nostro patrimonio culturale. Il panettone è un simbolo del Natale e un ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Difendiamolo con orgoglio e con rispetto per la nostra storia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Daniela Dondi, depositario della pdl sulla giornata nazionale del panettone.

