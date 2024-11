(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

TORNA ROME FOR BABY, FUNARI: UN SOSTEGNO CONCRETO AI NEO GENITORI

Roma, 21 novembre 2024 – Anche quest’anno l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, in collaborazione con Farmacap, ha promosso il progetto “Rome for Baby”, per affiancare e sostenere i neogenitori nella cura dei figli nella prima infanzia.

“Abbiamo fortemente voluto quest’iniziativa – spiega l’assessora Barbara Funari – come segno concreto di vicinanza in un momento particolare della vita come la nascita di un figlio che necessita di sostegno, cura e attenzioni. Un progetto che vuole aiutare soprattutto le mamme e i papà che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità e fragilità socioeconomica.

Rome for Baby prevede anche interventi e azioni di accompagnamento in questa fase della vita, per condividere le tante emozioni legate alla nascita di un figlio. Nelle sedi degli Sportelli di Prossimità delle farmacie Farmacap sono stati predisposti anche servizi di orientamento psicologico e la possibilità di accedere ad un credito del valore di 60 euro per l’acquisto di tutte le categorie di prodotti utili per la madre e il bambino.

Un primo passo per avviare poi, laddove ce ne sia la necessità, un percorso di accompagnamento più continuativo per sostenere i neo genitori in un momento molto importante come quello della nascita di un figlio che può creare però anche disorientamento e difficoltà di adattamento.”

Per l’accesso al progetto si possono contattare dalle 8,30 alle 19,00 dal lunedì al venerdì i 12 Sportelli Sociali di Farmacap, attivi sul territorio municipale.