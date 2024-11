(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Scuola: Sasso (Lega), da Pd accuse preventive a Valditara. Ormai ministro simbolo da colpire

Roma, 21 nov. – “La deputata Irene Manzi ha criticato il ministro dell’Istruzione Valditara per aver dimenticato la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, che si celebra il 22 Novembre, cioè domani. Follia! Ormai siamo alle accuse preventive. È totalmente chiaro che il ministro Valditara sia diventato un simbolo da colpire, a prescindere da quella che è la normale logica. Il 22 novembre, lo ripeto, è domani. Quindi come fa il Pd ad attaccare per una cosa che dovrà accadere il giorno dopo? Evidentemente i Dem hanno un fuso orario diverso, quello della contrapposizione ideologica, anche a rischio di fare brutte figure”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.