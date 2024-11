(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa.

Femminicidio, Pacifico: occorre la svolta che Meloni non sa fare.

È di oggi la notizia di un tentato femminicidio a Pescara, l’ennesima aggressione nei confronti di una donna. Lei brasiliana di 58 anni e il quasi omicida un infermiere trentunenne del posto. Mentre non si ferma la sequela di aggressioni nei confronti delle donne si conferma però che le dichiarazioni del ministro Valditara rilasciate all’inaugurazione della Fondazione Cecchettin non siano state centrate riguardo alle cause dei femminicidi. Così in prossimità della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” vediamo ancora diritti non tutelati e un governo di propaganda piuttosto che di soluzione alle tragedie del Paese. Eppure in questa coalizione di governo che perdura è importante la svolta che provveda concretamente alla tutela delle persone fragili e delle minoranze, quella a cui ci ha abituato Marina Berlusconi quando richiama Forza Italia alle linee tematiche tipiche della sinistra da introdurre e proporre come novità all’elettorato che non si sente rappresentato. Il dilemma è decidere come intervenire per l’innovazione delle linee guida se anche il programma storico sembra essere appiattito sulla spinta reazionaria della

Meloni. Una modalità molto spesso è suggerita da Francesca Pascale, molto vicina alla famiglia Berlusconi oltre che attiva sul sostegno alle donne che si trovano in condizioni di fragilità. La Dottoressa non fa mistero della ricetta per rilanciare la leadership del partito lanciato dal Cavaliere trenta anni fa, in quanto le lapidarie dichiarazioni rilasciate alla Gruber evidenziano la necessità di un avvicendamento della classe dirigente, sempre più inadeguata alle nuove ma anche alle storiche sfide di Forza Italia, intenta come è a mantenere solo posizioni di potere. E tanti sono i cittadini in attesa di giustizia sociale, come dimostra il susseguirsi degli scioperi del personale della scuola, sanità, ferrovie, a cui la politica non risponde. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.