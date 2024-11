COMUNICATO STAMPA – Zangrillo, competenze manageriali e valorizzazione del merito per una PA moderna

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Zangrillo, competenze manageriali e valorizzazione del merito per una PA moderna

All’assemblea ANCI workshop del Dipartimento della funzione pubblica con i giovani funzionari e con i responsabili delle risorse umane della PA

“La Pubblica amministrazione è una organizzazione straordinaria, ricca di competenze e di capacità, e con una missione davvero importante: quella di servire il Paese. La vostra responsabilità è quella di gestire le persone, garantendo loro benessere organizzativo e percorsi di crescita basati su una effettiva valorizzazione del merito”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, incontrando un gruppo di funzionari di diversi enti locali impegnati in un percorso di formazione dedicato alla leadership e alle competenze manageriali.

Il workshop dedicato alla gestione del capitale umano si è svolto nello stand allestito dal Dipartimento della funzione pubblica (Dfp) al Lingotto di Torino, nell’ambito della 41ª Assemblea annuale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Una nuova tappa del dialogo, primo nel suo genere, che il Ministro Zangrillo ha avviato per la condivisione delle migliori pratiche e per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze del personale delle PA. È stata una occasione anche per incontrare giovani funzionari di diversi enti locali per raccontare loro tutte le iniziative che il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo in campo.

“Stiamo attuando un processo di forte rinnovamento della Pubblica amministrazione, indispensabile per far fronte alle sfide del presente e del futuro – ha detto il Ministro Zangrillo –, e abbiamo il dovere di agire su ogni leva a nostra a disposizione con l’obiettivo di farne la migliore azienda in cui lavorare. Abbiamo il dovere di occuparci della crescita delle nostre persone e di fare nostro il valore del merito”. Una vera e propria rivoluzione culturale, che non significa soltanto “valutare il perseguimento dei risultati, ma anche mettere le nostre persone nelle condizioni di coltivare orgoglio e senso di appartenenza”.

“La Pubblica amministrazione sta attraversando un percorso di profonda trasformazione per diventare sempre più efficiente e digitalizzata – ha ricordato Zangrillo –. In questo percorso il tema della valorizzazione delle nostre persone, del nostro capitale umano, è centrale. È arrivato il momento di dare ai dirigenti pubblici la possibilità di far crescere le persone, di premiare i migliori”.

Il workshop, a cui ha partecipato il Capo Dipartimento della funzione pubblica, Paolo Vicchiarello, si è svolto a conclusione della seconda giornata della Assemblea annuale dell’ANCI. “Dialogare con gli enti territoriali non è soltanto un dovere, ma una grande opportunità – ha concluso Zangrillo – Una straordinaria occasione di riflessione per fare in modo che la nostra Pubblica amministrazione sia sempre al passo con i tempi, capace di offrire servizi adeguati alle aspettative di cittadini e imprese”.