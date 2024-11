COMUNICATO STAMPA – CORBUCCI (PD): “OTTIMA NOTIZIA RIQUALIFICAZIONE CASA VIGNAROLO CON PROJECT FINANCING”

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 ROMA. CORBUCCI (PD): “OTTIMA NOTIZIA RIQUALIFICAZIONE CASA VIGNAROLO CON PROJECT FINANCING”

Roma, 21 novembre 2024: “La riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino che versa in uno stato di abbandono e la sua manutenzione riparte dalle sinergie tra il pubblico e il privato. Lo dimostra il bando, che scadrà il 19 dicembre 2024, pubblicato dal dipartimento capitolino Tutela Ambientale per la presentazione di proposte di riqualificazione e rifunzionalizzazione della ‘Casa del Vignarolo’ all’interno di Villa Sciarra” lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica “Il bando, grazie al quale sarà possibile dare una nuova vita alla Casa del Vignarolo, sfrutta infatti lo strumento del project financing per rilanciare un immobile storico, situato all’interno di un’ altrettanto storico e prezioso parco della città. Il bando specifica, inoltre, le attività che dovrà svolgere chi prenderà in gestione la Casa del Vignarolo. Tra queste, la progettazione di un servizio di co-working e di una ludoteca, la realizzazione di un punto ristoro, i cittadini potranno quindi rientrare in possesso di uno spazio nuovo potenziato con servizi utili alla comunità. Ringrazio l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi per l’avvio di questo percorso e la creazione di un modello virtuoso di gestione e valorizzazione degli spazi pubblici, all’interno delle aree verdi, che vale la pena replicare in tutti i quartieri della nostra città.” conclude il consigliere capitolino Riccardo Corbucci.

