Cinema, il 23 novembre presso la Ex Colonia Sordomuti di Golfo Aranci, si terrà la presentazione ufficiale di *Travel On Set*

Sabato 23 novembre 2024, alle ore 18:30, presso la Ex Colonia Sordomuti di Golfo Aranci, si terrà la presentazione ufficiale di *Travel On Set*, un progetto internazionale dedicato alla formazione di giovani talenti nei settori del cinema e della produzione cinematografica. Ideato dalla produttrice *Ermelinda Maturo*, il progetto ha già riscosso grande successo in prestigiosi contesti come l’Università Bocconi di Milano, il Festival di Cannes e ha ottenuto il sostegno dell’Accademia Pontificia di Teologia del Vaticano. L’evento di Golfo Aranci, sostenuto dall’Amministrazione Comunale, rappresenta l’inizio di un percorso unico per le nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi al mondo delle arti sceniche e cinematografiche attraverso una formazione teorica e pratica di altissimo livello.

Tra i sostenitori di Travel On Set, spicca l’*Associazione Culturale di Volontariato “S. Domenico”* di Caniga, Sassari, nata nel 2004 in una piccola borgata del capoluogo sassarese per valorizzare il patrimonio storico e culturale della Sardegna. L’associazione ha anche un importante ruolo sociale, lavorando al recupero e alla rieducazione di giovani affidati dai Tribunali di Sorveglianza locali per il benessere sociale e della persona. Questo connubio tra arte, cultura e impegno sociale è il cuore del progetto, che punta a essere un ponte tra generazioni e culture.

Ermelinda Maturo, fondatrice di Travel On Set, racconta: *“Questo progetto nasce dalla volontà di offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per avvicinarsi al mondo del cinema, che non è solo un’arte, ma anche un linguaggio universale. A Golfo Aranci vogliamo creare un polo di eccellenza che possa attrarre giovani talenti, valorizzare il territorio e costruire una rete internazionale”.*

Accanto a lei, *Angela Bellia*, socia e responsabile del progetto, aggiunge: *“Il nostro obiettivo è coinvolgere i ragazzi in un percorso che non si limiti alla formazione tecnica, ma che favorisca la loro crescita personale. Il cinema è uno strumento straordinario per raccontare storie, per esplorare sé stessi e il mondo. Per noi, Travel On Set è una vera e propria missione”.*

L’evento del 23 novembre vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale. Inoltre, domenica 24 novembre, dalle 10:00 alle 12:00, si terrà una speciale lezione aperta agli studenti sui mestieri del cinema, un’occasione imperdibile per scoprire le professioni dietro le quinte di una produzione cinematografica.

L’appuntamento di sabato sera è aperto a tutti: studenti, famiglie e appassionati di cinema. Sarà un momento unico per immergersi in un progetto che unisce arte, cultura e solidarietà, ponendo la Sardegna al centro di una rete internazionale di talenti e opportunità.