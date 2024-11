MuNDA: i Venerdì di novembre ai Backstage del Museo Nazionale d’Abruzzo con l’apertura dei depositi al Castello Cinquecentesco – L’Aquila

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Il Backstage del Museo Nazionale d’Abruzzo

CONTINUANO LE APERTURE DEI DEPOSITI DI RESTAURO DEL MuNDA AL CASTELLO CINQUECENTESCO DELL’AQUILA NEI VENERDÌ DI NOVEMBRE

Proseguono, al Castello Cinquecentesco dell’Aquila, le aperture dei depositi per una visita inusuale: il backstage della vita del Museo Nazionale d’Abruzzo: vedere e comprendere tutte le azioni messe in campo per la tutela, conservazione e restauro delle opere d’arte.

Per la prima volta il MuNDA apre sistematicamente i propri depositi, calendario in calce, per una visita, fra le opere oggetto di interventi, curato dalla ditta COO.BE.C. di Spoleto, direttrice tecnica Antonella Filiani, e la mediazione didattica del restauratore Matteo Cannarsa. A supporto anche immagini storiche che consentiranno di ricostruire le storie di manufatti artistici rimasti in silenzio per molto tempo. Le opere, di materiale eterogeneo, dipinti su tavola e tela, elementi di arredo liturgico, sculture lignee e lapidee, in terracotta policroma, in bronzo e in gesso, dipinti murali e manufatti lignei di spoglio provenienti dal territorio abruzzese, potranno essere osservate rivelando i retroscena delle operazioni di pronto intervento, manutenzione e restauro. Tra le tante opere ci si imbatterà nella Strage degli Innocenti di Giulio Cesare Bedeschini, nel Martirio di Santa Scolastica di Girolamo Cenatiempo e nel Ritratto di Felice Carena di Remo Brindisi, oltre che diverse sculture di Emilio Greco

Prenotazione obbligatoria sul sito museo nazionale https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/depositi-castello/ (leggere regolamento e per eventuale disdette). Il biglietto permette l’accesso nella stessa giornata al Mammut al bastione est del Castello (orario 9.00/18.00) e al MuNDA a Borgo Rivera (orario 8.30/19.30). Chiusura biglietteria 30 minuti prima Tariffe: intero: 7 €, ridotto: 2 € (dai 18 ai 25 anni, fino al giorno del compimento del 25esimo anno), ingresso gratuito per bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni e in tutti i casi previsti dal Ministero della Cultura a questo link: https://www.cultura.gov.it/agevolazioniAperture Depositi Novembre 2024 tutti i venerdì: 22 e 29 novembre alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Aperture Dicembre 2024 fino al 29 nei fine settimana: sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, sabato 28 e domenica 29 esclusivamente alle ore 9:00, 10:00, 11:00. Nel mese di dicembre le visite ai depositi saranno condotte dagli Assistenti per la promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio del MuNDAUfficio Stampa MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo