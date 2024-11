(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

IL RICCO PROGRAMMA ORGANIZZATO A BELLARIA IGEA MARINA PER I PROSSIMI GIORNI

L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina si unisce alle

celebrazioni della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza

contro le donne, organizzando e promuovendo per i prossimi giorni una serie

di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza, con un’attenzione

particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 22 novembre, con la

proiezione del film “Mani Rosse” presso il Cinema Teatro Astra. La visione

della pellicola, mediometraggio in stop motion e animazione tradizionale del

2018 scritto e diretto da Francesco Filippi, è prevista per le ore 10.00 ed

è espressamente rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze della

scuola secondaria di primo grado Alfredo Panzini.

Si proseguirà sabato 23 novembre, quando alle 21.00 la stessa sala di viale

Paolo Guidi proporrà la proiezione gratuita, aperta a tutta la

cittadinanza, de “L’Accusa” (Les Choses humaines), film del 2021 diretto da

Yvan Attal, nonchè adattamento cinematografico del romanzo Le cose umane

(2019) di Karine Tuil.

Le celebrazioni si concluderanno nella giornata di lunedì 25 novembre,

proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione

della violenza contro le donne, con la presentazione del libro “Se osi

parlare”, presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini alle ore 18.00.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Rompi il

Silenzio”, vedrà come ospite in collegamento l’autrice del volume

Lucrezia Lerro, e sarà anche occasione per condividere l’esperienza del

nuovo sportello d’ascolto del Centro Antiviolenza di Bellaria Igea Marina,

inaugurato di recente in piazza Falcone e Borsellino.

Si ricorda, infine, che la ricorrenza viene celebrata il 25 novembre di ogni

anno non casualmente, ma nella stessa data in cui, nel 1960, avvenne il

brutale assassinio, nella Repubblica Dominicana, delle tre sorelle Mirabal.

Considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise, rappresentando una

ferita della storia e un momento simbolico circa un tema, la lotta alla

violenza di genere, che non smette di essere drammaticamente attuale.

