(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 CODICE STRADA, SENATORI AUTONOMIE: SOTTRAE POTERI ALLE SINDACHE, AI SINDACI E DIMENTICA PREVENZIONE

“Il nuovo codice della strada ha un’impronta centralista perché toglie poteri ai sindaci e non diminuirà gli incidenti perché tralascia completamente la prevenzione.”

Così in una nota i senatori e la senatrice del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli, Julia Unterberger, Pietro Patton e Meinhard Durnwalder.

“È doveroso perseguire le condotte irresponsabili e incivili, ma non si diminuiscono gli incidenti se poi si restringono le norme a tutela dei pedoni e dei ciclisti, si rendono più difficili gli interventi per la messa in sicurezza delle piste ciclabili, non si rafforza la manutenzione delle strade.

Allo stesso tempo si mina l’autonomia dei sindaci, togliendo loro poteri sulle ZTL e su altre decisioni che potrebbero favorire la sostenibilità ambientale e che vengono affidati ai funzionari del Ministero.

Soprattutto si continua ad immaginare una mobilità fondata sull’auto, senza nessun incentivo per l’uso dei mezzi pubblici, la presenza di taxi nelle ore notturne, le forme di mobilità a impatto zero sull’ambiente.

Con qualche doverosa eccezione, tra cui la norma contro l’abbandono degli animali e quella, più volte sollecitata dal nostro Gruppo, sulla responsabilità solidale delle società di noleggio nelle sanzioni ai locatari dei mezzi, questo Provvedimento è un’occasione mancata.

Divide il Parlamento su un tema che doveva unire. Toglie autonomia ai sindaci laddove andava aumentata. E finisce per trovare anche la forte opposizione delle associazioni dei familiari delle vittime degli incidenti stradali.”

AUTONOMIEGRUPPE SENAT: NEUE STRASSENVERKEHRSORDNUNG ENTZIEHT DEN BÜRGERMEISTERiNNEN BEFUGNISSE UND VERGISST DIE VORBEUGUNG

Die neue Straßenverkehrsordnung verfolgt einen zentralistischen Ansatz, indem sie den BürgermeisterInnen Befugnisse entzieht. Sie wird keine wirksame Reduzierung von Unfällen bewirken, da sie die Vorbeugung völlig vernachlässigt.“

So die SenatorInnen der Autonomiegruppe, Luigi Spagnolli, Julia Unterberger, Pietro Patton und Meinhard Durnwalder in einer Mitteilung.

„Es ist zwar richtig, unverantwortliches Verhalten im Straßenverkehr zu bestrafen, aber die Unfälle werden nicht weniger werden, wenn gleichzeitig die Regeln zum Schutz von FußgängerInnen und RadfahrerInnen eingeschränkt, die Sicherung von Radwegen erschwert und die Straßeninstandhaltung nicht verstärkt wird.

Zudem wird die Autonomie der BürgermeisterInnen untergraben, indem man ihnen die Befugnis zur Festlegung von Zonen mit eingeschränktem Verkehr und anderen Entscheidungen, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern könnten, entzieht und diese den Ministerialbeamten überlässt.

Es wird weiterhin auf eine autogestützte Mobilität gesetzt, ohne Anreize für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu schaffen, die Verfügbarkeit von Taxis, insbesondere nachts, zu gewährleisten und umweltfreundliche Mobilitätsformen zu fördern.

Abgesehen von einigen lobenswerten Ausnahmen, wie der Vorschrift gegen das Aussetzen von Tieren und der von der Autonomiegruppe im Senat wiederholt geforderten gesamtschuldnerischen Haftung von Autovermietern für Bußgelder, ist diese Neuordnung eine verpasste Chance.

Sie spaltet das Parlament in einer Frage, die es eigentlich hätte vereinen müssen. Sie entzieht den BürgermeisterInnen die Autonomie, wo sie gestärkt werden sollte, und trifft auf den erbitterten Widerstand der Verbände von Familienangehörigen von Verkehrsopfern.“