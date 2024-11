(ACON) VIABILIT. MORETTI (PD): SU H4 SLOVENA SI COINVOLGA MINISTRO TAJANI

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 (ACON) Trieste, 20 nov – “Il comportamento delle autorit?

slovene sulla vicenda della chiusura della superstrada H4 ? da

stigmatizzare, per la completa mancanza di collaborazione nei

confronti delle autorit? slovene locali e italiane. Riteniamo sia

necessario un interessamento diretto del ministro Tajani, per

sbloccare una situazione che assume ogni giorno di pi? contorni

molto seri per le relative conseguenze economiche. La

collaborazione transfrontaliera si dimostra con i fatti, non con

le parole di circostanza”.

Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti, a margine della risposta

all’interrogazione attraverso la quale chiedeva al presidente

della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, “di intervenire nei

confronti del Governo sloveno affinch? valuti il possibile

slittamento dell’avvio dei lavori e come intende affrontare i

disagi che si ripercuoteranno necessariamente sul nostro

territorio, riguardo agli eventi di Go!2025 e del traffico

commerciale gestito da Sdag, nei prossimi due anni di lavori

sulla H4”.

“Va riconosciuto che la risposta dell’assessore Amirante, dalla

quale traspariva l’imbarazzo e la rabbia per non essere stata in

alcun modo coinvolta nella questione e averlo saputo

indirettamente – ammette Moretti -, ? stata intellettualmente

onesta. Questo comportamento, da parte slovena, diventa

inaccettabile nel momento in cui la stessa superstrada ? stata

finanziata, ai sensi degli accordi di Osimo, anche con risorse

dello Stato italiano. Su questo tema, l’onorevole Serracchiani

depositer? un’interrogazione al Governo”.

“Riteniamo necessario che vi sia l’interessamento del ministero

degli Esteri e dello stesso ministro Tajani, che in pi? occasioni

ha dimostrato amicizia nei confronti di Gorizia e del Friuli

Venezia Giulia – conclude il dem -, proprio per rinviare i lavori

e ridurre al minimo i disagi”.

ACON/COM/rcm

201647 NOV 24