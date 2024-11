I Comuni di Cassano All’Ionio (CS) e Procida (NA) uniti da un patto di amicizia

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

CASSANO E PROCIDA UNITI DA UN PATTO DI AMICIZIA

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE È SEGUITA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SALVATORE CATALDI “GLI STRAPPATORI DI EMAR. LE MERAVIGLIE DELLA PREISTORIA DI CUORE, DI PIETRA, DI SANGUE”

Sottoscritto nel fine settimana il Patto di Amicizia tra i Comuni di Cassano All’Ionio e Procida. Il “Patto” proposto dal sindaco Papasso, e accolto e sottoscritto dal sindaco di Procida, Raimondo Ambrogino, permetterà di sviluppare legami tra le due collettività con l’obiettivo di promuovere un’approfondita conoscenza reciproca, potenziare gli scambi culturali, economici, ambientali ed educativi. La cooperazione tra le due cittadinanze permetterà, infatti, lo scambio di “buone pratiche”, la condivisione delle eccellenze dei territori e metterà in relazione le diverse culture al fine di consentire un maggiore sviluppo sociale, culturale ed ambientale.

Alla presentazione era presente la Giunta comunale al completo e tanti consiglieri comunali di entrambi i Comuni. I cittadini di Procida e Cassano oltre a rappresentanti del mondo civile, dell’associazionismo, e della Chiesa tra cui don Maurizio Bloise, parroco della Parrocchia “San Lorenzo Martire” di San Lorenzo Bellizzi (uno dei comuni patrocinanti il libro di Salvatore Cataldi).

L’appuntamento era stato preceduto da un Atto d’Indirizzo approvato dalla giunta comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Angelo De Marco, finalizzato appunto alla sottoscrizione di un “Patto di Amicizia” con il Comune di Procida, al fine di promuovere e condividere le eccellenze dei due territori e potenziare gli scambi culturali, economici, ambientali ed educativi tra i due enti. L’iniziativa, ha fatto seguito all’impegno assunto tra le parti il 13 ottobre 2023, in occasione della manifestazione culturale riguardante la presentazione, avvenuta a Procida, in Campania, del libro “Gli strappatori di Emar. Le meraviglie della preistoria”, di cui è autore Salvatore Cataldi.

L’iniziativa culturale, in quella sede ha rappresentato un significativo momento di grande sinergia istituzionale essendo stata patrocinata, congiuntamente, dai Comuni di Cassano All’Ionio, Procida, San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria, Orsomarso, Papasidero, Sant’Agata D’Esaro, Scalea e Terranova del Pollino, realtà territoriali coinvolte nell’opera letteraria, quali tribù protostoriche dell’età del rame e del bronzo.