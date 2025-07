Bonelli: “ Più gas e meno autobus: taglio di 35 mln al fondo trasporti per finanziare il gas”

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

finanziare il gas”

“La maggioranza ha presentato un emendamento aggiuntivo art.1 bis al

decreto Infrastrutture per destinare 35 milioni di euro alla costruzione di

nuovi depositi di GNL, cioè gas liquefatto. Ma per finanziare questa spesa

hanno deciso di tagliare i fondi destinati al trasporto pubblico, ovvero

con una riduzione del fondo sulla mobilità pubblica sostenibile. Più gas e

meno autobus: ecco la visione della destra al governo.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“È gravissimo che si penalizzi chi ogni giorno si sposta con i mezzi

pubblici per favorire, ancora una volta, gli interessi delle lobby del

fossile. Giorgia Meloni, dopo aver contrattato con Donald Trump l’acquisto

di GNL e armi a costi astronomici, continua a inchiodare l’Italia a un

modello energetico vecchio, inquinante e dipendente da potenze straniere.

Più gas e soldi per le lobby meno auto

“Tagliare la mobilità sostenibile per finanziare il gas significa sabotare

la transizione ecologica e colpire le fasce più deboli della popolazione.

In un momento in cui dovremmo investire in treni, autobus elettrici e

infrastrutture verdi, il governo Meloni fa l’esatto contrario.”

