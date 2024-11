(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 Codice strada: Rosso (FI), per monopattini rivedere obbligo casco e onerosità assicurazioni

“Sulla micromobilità Forza Italia ha lavorato per rendere le nuove norme più eque. Serve una riflessione sulla norma che prevede l’obbligo del casco per i monopattini elettrici, mentre il casco non è previsto neanche per i minorenni in bicicletta. Nel 2023 i morti in bici sono stati 212 a fronte dei 21 in monopattino. Ad oggi solo Israele impone l’uso del casco. Un obbligo che avrebbe sicuramente effetti negativi sul settore dello sharing, proprio per la difficoltà di individuare una collocazione apposita per i caschi. Si tratta di 5.000 lavoratori a rischio. È assurdo che un adulto con la patente debba usare il casco sul monopattino in città, mentre un bambino è libero di girare di notte in bici senza casco su una strada provinciale. Nel 2023, 50 bambini sono morti sulle nostre strade, 11 in più del 2022, di cui 6 in bicicletta. Abbiamo perciò impegnato l’esecutivo a valutare l’uso del casco in relazione alle caratteristiche tecniche delle bici e ad adottare regole chiare sulle loro modalità di circolazione. Chiediamo inoltre di prevedere misure per la tutela dei ciclisti e di valutare l’impatto del casco obbligatorio sui posti di lavoro dei dipendenti delle aziende di sharing, immaginando soluzioni volte a conciliare la tutela della sicurezza stradale e l’uso del casco con le specifiche caratteristiche ed esigenze del comparto sharing. Infine va ricordato che un monopattino non è un’auto. Abbiamo chiesto al governo di tenerne conto affinché l’assicurazione obbligatoria sia proporzionata ai potenziali effetti lesivi del dispositivo”. Così il senatore e vice capogruppo di Forza Italia, Roberto Rosso, intervenendo in discussione generale sul ddl Codice della strada.