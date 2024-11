(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 Codice strada: Ronzulli (FI), basato su pragmatismo e sicurezza, non su ideologia

“Il codice della strada che approviamo oggi rappresenta la nostra visione, basata su pragmatismo, sicurezza, tutela dei cittadini. Lontana da quell’ideologia cieca che costringe i cittadini a muoversi solo con i monopattini o i mezzi elettrici seguendo le direttive di qualche burocrate di Bruxelles. Senza installare autovelox ad ogni angolo della strada per fare cassa, perché noi riteniamo che i limiti di velocità debbano essere rispettati con criteri uniformi in tutto il paese. Senza trasformare le ZTL in una sorta di girone dantesco in cui chi entra accidentalmente viene punito con sanzioni multiple. E prevedendo regole affinché le piste ciclabili siano sicure e non solo degli spot elettorali di qualche sindaco ideologico. Ci sono sindaci che sfregiano le città per creare piste ciclabili con una semplice riga bianca sull’asfalto, inutili e soprattutto pericolose. Come nella mia Milano per esempio. E altri sindaci che bloccano la circolazione con un limite ideologico a 30 all’ora. Questa non è la nostra visione”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul nuovo Codice della strada.