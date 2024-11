(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 Incidente Roma, Presidente Fontana: cordoglio per morte giovane agente

Roma, 18 nov – “Esprimo il mio cordoglio per la tragica scomparsa del giovane agente della Polizia di Stato, Amar Kudin, coinvolto nell’incidente di questa mattina a Roma. Mi stringo con sincera vicinanza ai familiari. Ai colleghi feriti auguro una pronta guarigione. Rivolgo il mio pensiero alla Polizia di Stato, a cui va la nostra gratitudine per il quotidiano impegno a servizio della collettività, e al gruppo sportivo delle Fiamme Oro”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana