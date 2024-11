(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA, REGIMENTI: SOLIDARIETÀ A VALLATI,

MINACCE NON FERMERANNO IMPEGNO SOCIALE A CORVIALE

Roma, 13 novembre 2024 – «Desidero esprimere totale solidarietà a Massimo Vallati, presidente del Calciosociale Corviale, che oggi nel corso dell’audizione in Commissione Periferie alla Camera dei deputati, presieduta dall’onorevole Alessandro Battilocchio, ha denunciato di aver subito nuove e gravi minacce. Vallati deve sapere che non è solo, la Regione Lazio è e sarà al suo fianco a difesa della legalità. Come Don Coluccia e gli altri attori sociali del panorama romano, Vallati e il calcio sociale sono un simbolo di inclusione e di rinascita delle periferie della Capitale. Le minacce e le intimidazioni non fermeranno questo straordinario lavoro di rigenerazione sociale».

Lo ha dichiarato Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.