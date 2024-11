(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

Freddo al bocciodromo "Vannucci – Menchetti", deve essere sostituita la caldaia

Il Comune di Montemurlo è già intervenuto per risolvere il problema. Ordinata con un urgenza la caldaia dell’aerotermo guasto. Il sindaco Calamai: «Il bocciodromo luogo di socialità e sport che ci sta particolarmente a cuore. Negli anni fatti tanti investimenti per rendertelo sempre più funzionale»

Il sindaco Simone Calamai interviene sul tema del freddo al bocciodromo “Vannucci – Menchetti” di via Deledda a Montemurlo. Si tratta di un problema conosciuto per il quale l’amministrazione comunale è già intervenuta con i tecnici della società partecipata che segue la manutenzione degli impianti di riscaldamento. «Dai nostri sopralluoghi è emerso che il problema riguarda la caldaia che alimenta un aerotermo presente al bocciodromo. – spiega il sindaco Simone Calamai – Abbiamo cercato di riparare il malfunzionamento ma non è stato possibile risolvere il problema, pertanto abbiamo ordinato con urgenza una nuova caldaia. Non appena avremo il pezzo rimetteremo in funzione l’impianto e contiamo di terminare l’intervento di pochi giorni. Non vogliamo certo lasciare i frequentatori dell’impianto al freddo». L’aerotermo in questione già in passato aveva dato problemi, quindi l’amministrazione comunale ha deciso di sostituire vecchia la caldaia con una nuova per garantire un buon comfort termico all’interno dell’impianto sportivo. Nella struttura sono presenti vari aerotermi, dispositivi utilizzati per riscaldare grandi ambienti mediante il trasferimento di calore dall’aria ad alta temperatura, prodotta da un generatore termico, la caldaia «Per noi il bocciodromo è un luogo molto importante per favorire l’attività fisica e la socialità delle persone, soprattutto quelle più anziane. Il bocciodromo “Vannucci – Menchetti” è gestito con grande impegno e competenza dal presidente Giovannangelo Baldini e dell’Auser ed è nostro interesse che tutto funzioni al meglio per garantire il benessere di tutti gli utenti» prosegue il sindaco Simone Calamai che poi si rivolge al consigliere di minoranza, Antonio Matteo Meoni che aveva sollevato pubblicamente la questione: «Vista la sollecitazione di Meoni, non dubito che il consigliere fosse già a conoscenza dell’impegno del Comune per risolvere il problema. Il Comune nel corso degli anni ha investito molte risorse per rendere il centro sportivo sempre più accogliente. Nel 2021, grazie ad un investimento di circa 80 mila euro, abbiamo inaugurato l’ampliamento della struttura con la realizzazione di una stanza climatizzata e il piastrellamento dello spazio esterno. Crediamo importante che il bocciodromo sia un punto riferimento per il gioco delle bocce ma anche per incontrarsi e stare insieme. Un bell’antidoto contro la solitudine e l’isolamento».

In allegato alcune foto relative all'inaugurazione dell'ampliamento di qualche anno fa

