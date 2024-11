Cultura, Laura Magli presenta il suo libro, rinsaldare il nucleo famigliare e trovare nella famiglia l’origine di tutto

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

All’evento formativo seguirà la presentazione del libro di Laura Magli “Un tesoro chiamato Fede. Piccolo saggio per cacciatori di felicità (Scorpione editore, 52 pagine, 14 euro). Giornalista professionista, inviata televisiva e conduttrice italiana del Gruppo Mediaset, attualmente lavora nella redazione di Pomeriggio 5 ed ha realizzato servizi e collegamenti in diretta per Matrix, Mattino 5, Quinta Colonna, Tiki Taka e Domenica Live.

In questo libro, «con gli occhi della fede in Dio e attraverso la sua singolare mappa, Fede racconta il rapporto speciale che ha con Dio, suo e nostro Papà e accompagna il piccolo lettore lungo il sentiero che conduce al tesoro, nascosto in fondo al cuore… Perché Fede prega. E questo la fa star bene! Semplice. Un viaggio unico alla scoperta della felicità che scaturisce dalla consapevolezza dell’essere figli di Dio».