Comunicato stampa: l’acqua non va per l’insù

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Senigallia lancia “L’acqua non va per l’insù”: una nuova iniziativa per la sostenibilità ambientale

Senigallia si fa promotrice di “L’acqua non va per l’insù”, un progetto di networking per la riduzione degli imballaggi monouso in plastica, l’utilizzo consapevole dell’acqua e la valorizzazione delle fonti locali attraverso il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, delle imprese e degli Enti, patrocinato dal Comune di Senigallia e ideato da ATA Rifiuti, in collaborazione con Viva Servizi e la sezione locale di Fidapa BPW Italy.

L’iniziativa ha già raccolto l’adesione delle prime attività commerciali cittadine, che si impegnano a promuovere pratiche sostenibili e a sensibilizzare i propri clienti sull’uso consapevole dell’acqua. “Questo progetto è un passo importante per la nostra comunità, che vuole diventare un modello di rispetto delle risorse naturali,” afferma l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo. “Ogni piccolo gesto quotidiano, se condiviso, può contribuire alla salvaguardia del nostro territorio.”