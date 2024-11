(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Ue, Borchia (Lega), Ribera inadeguata, Europa non ha bisogno di un altro Timmermans

Bruxelles, 12 nov – “Mentre altre forze fanno le loro valutazioni dei Commissari sulla base di calcoli politici e strategie, la Lega e i Patrioti antepongono merito, competenza e preparazione. Ed è proprio su questi aspetti che la commissaria designata Ribera che si sta dimostrando inadeguata. In audizione sono stato molto chiaro. Il Green Deal ha aperto le porte alle auto elettriche cinesi. Farm to Fork ha tentato di uccidere l’agricoltura europea, ETS sta deviando il traffico marittimo verso porti non-Ue, causando il collasso del sistema portuale europeo. Mentre lavoratori, cittadini e imprese chiedono una transizione ragionevole, Ribera ha criticato la presidente von der Leyen per aver rallentato l’agenda del Green Deal. Sono molto curioso di sapere come intenda collaborare. Nella sua lettera di missione, le è stato chiesto di lavorare per ridurre i prezzi dell’energia e affrontare la povertà energetica. Tuttavia, durante il suo mandato come ministro dell’Energia in Spagna, i prezzi dell’elettricità hanno raggiunto livelli record. Le ho chiesto, alla luce di ciò, come pensa di raggiungere per l’Ue gli stessi obiettivi che non è riuscita a raggiungere per la Spagna. Ma purtroppo, da lei, risposte vaghe e del tutto insufficienti. Se pensa di continuare sul percorso di estrema sinistra visto finora, e di sacrificare sull’altare dell’ideologia green interi settori produttivi, non avrà mai il nostro sostegno: l’Europa non vuole né ha bisogno di un altro Timmermans”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, coordinatore Patriots for Europe in commissione Itre, sull’audizione della commissaria designata Teresa Ribera Rodriguez.