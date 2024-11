(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 *PUG, ADOTTATA IN GIUNTA LA PROPOSTA DI PIANO E LE MODALITA’ DI

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI. DIECI LE MACRO AREE CHE APPRODERANNO IN

CONSIGLIO COMUNALE*

*Ferrara, 12 nov* – Adottata oggi, durante la Giunta Comunale, la proposta

di Piano Urbanistico Generale e le modalità di controdeduzione alle

osservazioni. Il Pug, dunque, è pronto per essere sottoposto al Consiglio

Comunale che si terrà nella prima metà del mese di dicembre, quando i

consiglieri dovranno votare in merito alla proposta e relative

controdeduzioni alle osservazioni. Il percorso verso l’approvazione finale

del PUG è dunque in una fase decisiva: dopo l’adozione da parte del

consiglio, il Pug dovrà essere sottoposto alle valutazioni e ottenere il

parere positivo del Comitato Urbanistico di Area Vasta (entro 120 giorni,

salvo sospensioni), e infine approvato dal Consiglio Comunale. L’obiettivo

dei tecnici e dell’Amministrazione è quello di arrivare all’approvazione

definitiva entro la primavera del 2025. Oggetto di maggior attenzione da

parte della Giunta sono la sicurezza, l’attenzione al verde e alla

riqualificazione urbana.

Il Piano dovrà rappresentare uno strumento strettamente legato alle

specificità del territorio, in grado non solo di preservare ma anche di

consolidare gli obiettivi fondamentali, quali la riduzione del consumo di

suolo, la rigenerazione delle aree già urbanizzate e il miglioramento delle

condizioni ambientali e edilizie, acquisendo una consapevolezza sempre più

profonda riguardo alle sfide globali legate ai cambiamenti climatici e ai

nuovi bisogni energetici, con l’intento di promuovere uno sviluppo che non

solo sia sostenibile ma anche in grado di affrontare in maniera adeguata le

necessità di riqualificazione ambientale e valorizzazione del patrimonio.

Durante il periodo di deposito del Pug, sono pervenute 292 osservazioni,

molte delle quali contengono due o più quesiti, per un totale di 382.

L’analisi ha permesso di distinguere le osservazioni in accoglibili,

parzialmente accoglibili, non accoglibili e non valutabili.

Tutte le osservazioni sono state raggruppate in dieci macro-famiglie in

relazione alla prevalenza degli argomenti trattati, al fine di poterle

valutare secondo criteri di coerenza. Il Consiglio Comunale si dovrà dunque

esprimere sulle seguenti macro aree: modifiche puntuali e/o adeguamento

allo stato dei luoghi (“Adeguamento degli elaborati all’effettivo stato dei

luoghi”); modifiche alle classi di tutela degli edifici storici (“Classi

di tutela edifici”); normative (“Disciplina”); nuove previsioni o aree

edificabili (“Nuova area edificabile”); elaborati del Quadro Conoscitivo

(“QC”); riclassificazione delle dotazioni ecologiche (“Riclassificazione

dotazione ecologica”); riclassificazione di tessuti consolidati

(“Riclassificazione

tessuti consolidati”); strategie del PUG (“Strategie”); vincoli

(“Vincoli”); generali (“Varie”).

Tra le modifiche sostanziali introdotte, presente anche l’acquisizione di

altri quattro ettari rispetto ai cinque e mezzo precedentemente disposti,

utili all’ampliamento del Central Bosc, il futuro orizzonte verde nel

quadrante est di Ferrara. Per quanto riguarda le strategie locali, la

Giunta ha approvato l’integrazione degli elaborati di PUG, con la

creazione, nell’area ex Silla, di un collegamento verde con le Mura.

Inserito nel Piano anche il futuro parcheggio scambiatore di via Beethoven

e interventi nell’area San Rocco, con la creazione di un collegamento verde

di scala urbana con la cinta muraria, integrato da percorsi di mobilità

ciclopedonali e creazione una rete capillare di percorsi ciclopedonali.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

Per informazioni

Anja Rossi

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi