(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 POVERTÀ, CAROTENUTO (M5S): PURE CARITAS CONFERMA URGENZA DI RIPRISTINARE RDC

ROMA, 12 NOVEMBRE 2024 – “Il Rapporto Caritas conferma che le politiche di contrasto alla povertà del Governo Meloni sono totalmente fallimentari e, insieme allo scellerato progetto di Autonomia differenziata, stanno aprendo nuove fratture insanabili nel Paese. Aver cancellato il Reddito di cittadinanza per mere ragioni ideologiche, tagliando con l’accetta i fondi, ha portato al record di poveri assoluti mentre il Sfl ha totalmente mancato il bersaglio facendo crollare come un castello di carte la propaganda della premier e della ministra Calderone. Abbiamo presentato un emendamento alla legge di Bilancio per ripristinare il RdC: serve una misura universale di contrasto alla povertà, oggi più che mai”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S Dario Carotenuto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle