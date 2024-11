(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 *Nassiriya.Iaia ( FdI), 21 anni fa l’attentato. Il ricordo doveroso e l’appello a rispettare le Forze dell’Ordine*

“Il 12 novembre del 2003 la base italiana Maestrale in Irak, sede della MSU italiana dei Carabinieri, fu teatro di un terribile attentato che provocò la morte di 28 persone, 19 italiani e 9 iracheni. Oggi li ricordiamo tutti con commozione, ma con gli occhi rivolti alle scene squallide di questi giorni con decine e decine di scalmanati e ideologizzati che aggrediscono, violentemente, le forze di polizia impegnate nel loro lavoro. Le Istituzioni, al di là del colore politico, dovrebbero essere, sempre e comunque, dalla parte dei rappresentanti dello Stato. Purtroppo, questo non avviene. E’ sufficiente leggere le dichiarazioni del sindaco di Bologna per rendersi conto della gravità della situazione”.

*Così on. Avv. Dario IAIA

Deputato di Fratelli d’Italia /

Capogruppo FDI in Commissione Giunta Autorizzazioni a Procedere*