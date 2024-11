(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 CARABINIERI: MARROCCO (FI), “DA LUONGO UNA GUIDA SICURA PER L’ARMA”

“Esprimo le mie più vive congratulazioni al generale Salvatore Luongo per la sua nomina a comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Sono certo che la sua lunga esperienza e l’autorevolezza acquisita in anni di servizio garantiranno agli italiani una guida sicura e competente, proseguendo nella grande tradizione della Benemerita. Un sincero ringraziamento va al generale Teo Luzi, che con dedizione e professionalità ha operato per la sicurezza del nostro Paese. Con il generale Luongo, l’Arma saprà affrontare le sfide odierne, sostenuta dalla sua visione e dal saldo ancoraggio ai valori della Costituzione.” Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma