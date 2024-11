(ARC) Salute:Riccardi, presidio ospedaliero Latisana di protesica e urgenza

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Questa sera l’assessore ha incontrato i sindaci della Bassa

Friulana e le comunit? in un Consiglio comunale allargato

Latisana, 12 nov – “Rimanendo ancorato a un modello sorpassato

ormai da alcune decine da anni per decisioni mai assunte, il

sistema sanitario dei nostri giorni necessita di scelte urgenti,

di una riforma improrogabile, per garantire ancora l’universalit?

della cura e la sicurezza, sia per il paziente che per il

professionista. Mentre il divario tra richiesta di salute e

risposta di salute diventava sempre pi? ampio, nei decenni

passati si ? risposto unicamente incrementando i fondi e non

adeguando le strutture in base alle modifiche demografiche e alle

nuove esigenze di salute. Oggi la criticit? non sta pi?

nell’aspetto economico ma soprattutto nella carenza di medici e

infermieri, una problematica grave che riguarda l’intero Paese.

Con coraggio e seriet?, allora, dobbiamo guardare in faccia le

cose per quelle che sono, senza pi? rinviare, cercando soluzioni

realmente sostenibili. Diversamente continueremo a investire

sempre pi? denaro, vedendo calare il livello di qualit? delle

prestazioni offerte ai nostri concittadini che rischieranno

pericolosamente di diventare di ‘serie a’ e di ‘serie b’ negli

accessi alle cure”.

Cos? l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo

Riccardi, intervenuto questa sera a Latisana, nella sede del

Municipio, a un Consiglio comunale aperto a tutti i primi

cittadini della Bassa Friulana udinese, presieduto dal sindaco di

Latisana Lanfranco Sette, e al quale ha preso parte anche il

direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli

Centrale, Denis Caporale. Durante la lunga assemblea civica, ?

stata illustrata la riorganizzazione della rete del servizio

sanitario regionale, con uno speciale focus dedicato al presidio

ospedaliero di Latisana-Palmanova.

“Il Sistema sanitario regionale presenta una frammentazione che

va superata e non lo faremo certamente chiudendo ospedali o

presidi e strutture ospedalieri: dobbiamo per? essere onesti e,

parlando alla gente con il linguaggio della verit?, non possiamo

nascondere la difficile stagione che stiamo vivendo, la pi?

complessa per certo da quando ? nato il sistema sanitario

nazionale. Un’epoca storica che ci impone una riorganizzazione

per garantire cure adeguate e sicurezza, sia nell’emergenza, sia

nel prima e nel dopo acuzie” ha sottolineato Riccardi.

“Se il presidio ospedaliero di Palmanova ? sede direzionale ed ?

dedicato agli interventi di elezione, quello di Latisana ?

centrato sull’emergenza, anche per il vasto bacino di utenza

legato alla stagionalit?: una particolarit? che fa lievitare il

numero di accessi nel periodo estivo per la vicinanza con la

localit? balneare di Lignano Sabbiadoro, ma anche con quella di

Bibione. Visti anche i suoi precedenti di eccellenza nel campo

dell’ortopedia, quello di Latisana pu? diventare un presidio

vocato all’attivit? protesica, recuperando mobilit? passiva” ha

spiegato Riccardi rassicurando i cittadini rispetto al

mantenimento del punto nascita in questa cittadina, al pari di

tutti gli altri servizi erogati in questo momento, nonostante la

difficolt? nel reperire professionisti.

? stato ricordato il caso del Pronto soccorso di Latisana con

l’avvio di una sperimentazione unica nel suo genere, con

l’Impiego di personale argentino che si ? ben integrato,

garantendo assistenza di qualit?, con il coordinamento di un

primario.

“Comprendo l’attaccamento delle comunit? a quello che viene

definito “il proprio” ospedale ma ? necessario oggi maturare una

cultura diversa, dell’assistenza in rete, in seno a una

programmazione di area vasta, regionale per quanto riguarda il

Friuli Venezia Giulia; non ? pi? tempo di cedere alle petizioni,

di essere ostaggi dei consensi e di fomentare le riunioni di

piazza: tutti aspetti che dividono e confondono la comunit?” ha

chiuso Riccardi.

