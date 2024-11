(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 *M5S, LICHERI: GRILLO VUOLE POSTO FISSO IN SQUADRA PERCHE’ PORTO’ PALLONE

ALL’EPOCA, MA NOI GLIELO ABBIAMO AMPIAMENTE RIPAGATO CON CINGOLANI E

DRAGHI; CONTRATTO? ANDRA’ IN SCADENZA E NON CREDO SARA’ RINNOVATO*

“Beppe Grillo vuole il posto fisso in squadra perché il pallone, all’epoca,

lo aveva portato lui. Ma negli anni noi glielo abbiamo ampiamente ripagato,

con Cingolani e Draghi”. A dirlo è il senatore M5S Ettore Licheri, ospite

della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio

Lauro e Geppi Cucciari. Che fine farà il contratto di collaborazione del

comico genovese col M5S? “Credo che col contratto di Grillo si andrà a

scadenza naturale. Se dovessi fare una scommessa, non punterei sul

rinnovamento dello stesso”. Quindi che fine farà il limite dei due mandati?

“Sarà un quesito che verrà valutato dagli iscritti”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*