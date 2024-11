(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Lavoro, Gribaudo: Commissione d’inchiesta a Prato dopo vari fatti di cronaca

“Oggi – dichiara Chiara Gribaudo Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia – saremo a Prato con una missione conoscitiva viste i gravi fatti che sono emersi anche nella cronaca nazionale.”

Continua la deputata democratica Gribaudo: “Andiamo sui territori per raccogliere le testimonianze ed avviare così un lavoro anche su questi comparti – moda e logistica in particolare – dove si intrecciano più aspetti di sfruttamento e di illegalità.”

Nel corso della giornata si svolgeranno alla Prefettura di Prato le audizioni di Sindaci della Provincia, sindacati, Confindustria, Confartigianato, Camera di Commercio, forze dell’ordine e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Roma, 11 novembre 2024

