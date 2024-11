(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Covid. Malan (FdI): Conte e Speranza chiariscano su 200 milioni da pagare per illeciti su mascherine

“Non passa giorno che non arrivino notizie sulla gestione dell’emergenza Covid da parte governo Conte bis, quello di Pd e Cinquestelle, una gestione che si sta dimostrando una vera e propria montagna di sprechi. Non bastava il disastro del Superbonus, che ha garantito ristrutturazioni gratis di seconde case e addirittura castelli a prezzo di 130 miliardi di nuovo debito: adesso il Tribunale di Roma ha caricato sulle spalle degli italiani oltre 200 milioni di euro per illeciti nell’acquisto di mascherine. La risposta a quell’emergenza non smette di stupire in negativo, dalla limitazione delle libertà costituzionali attraverso i famigerati dpcm, alla gestione a dir poco allegra di contratti e forniture. Riteniamo che Giuseppe Conte e Roberto Speranza, presidente del consiglio e ministro della Salute dell’epoca, debbano fare chiarezza dinanzi a quella Commissione d’inchiesta che Fratelli d’Italia ha voluto e preteso e che proprio Conte, i Cinquestelle e i suoi alleati di governo hanno fatto di tutto per boicottare e far fallire prima di nascere. Dalle notizie che stanno emergendo pare di capire anche il perché”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Covid, Lucio Malan.

