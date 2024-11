COMUNICATO STAMPA – CORBUCCI (PD): “DAL 15 NOVEMBRE PARTE IL TALENTI VILLAGE LIVE CONTEST NEL MUNICIPIO III”

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 ROMA, CORBUCCI (PD): “DAL 15 NOVEMBRE PARTE IL TALENTI VILLAGE LIVE CONTEST NEL MUNICIPIO III”

Roma, 11 novembre 2024 – “Venerdì 15 novembre avrò il piacere di partecipare all’inaugurazione del progetto “Talenti Village Live Contest” promosso dal centro commerciale Talenti Village in collaborazione con la start-up Openstage e patrocinato dal Municipio III. Il progetto, che punta a far emergere i migliori talenti del nostro territorio, prevede l’installazione di un palco tecnologico che si attiva grazie ad un totem “smart”, all’interno del centro commerciale Talenti Village. Gli artisti interessati potranno esibirsi fino al 16 maggio 2025, prenotando il loro spazio con l’app Openstage.” Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. “Il vincitore del contest avrà la possibilità di registrare un inedito con un grande produttore musicale, mentre le migliori performance saranno premiate con delle gift card. Grazie a questa iniziativa innovativa, che aggiunge un altro tassello importante al percorso d’innovazione sociale avviato con l’istituzione della Consulta Smart City Lab di cui Openstage fa parte, non solo nasce uno spazio creativo-musicale gratuito nel Municipio III, ma verrà anche valorizzato il patrimonio dei tanti talenti artistici del territorio.” conclude il consigliere capitolino Riccardo Corbucci.

