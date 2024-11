CASTELLO DI RIVOLI | Puppets night_15-16-17.11.24

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Comunicato stampa

COMUNICATO STAMPA

Rivoli, 11 novembre 2024

Puppets night. La notte dei pupazzi al Museo

Un lungo Weekend’Arte per le famiglie a cura del Dipartimento Educazione

In collaborazione con SBAM – Sistema Bibliotecario Metropolitano di Torino

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (TO)

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre 2024

Per la prima volta al Castello di Rivoli si terrà Puppets night. La notte dei pupazzi al Museo, un lungo “tenero weekend” dedicato ai più piccini e ai loro pupazzi preferiti. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli e SBAM – Sistema Bibliotecario Metropolitano di Torino Area Nord Ovest, nell’ambito del progetto Nati Per Leggere Piemonte.

Tutti i bambini e le bambine sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore al Castello nel pomeriggio di venerdì 15 novembre, per affidarlo alle Artenaute del Dipartimento Educazione e lasciargli trascorrere la notte al Museo, in compagnia di altri pupazzi. Naturalmente saranno benvenuti non solo i peluche, ma anche le bambole e i pupazzetti di ogni tipo. Per l’occasione, il Dipartimento Educazione organizzerà una serie di piccoli set fotografici a porte chiuse, per documentare ciò che i giocattoli faranno durante la notte, negli immensi ambienti del Castello, tra le sale espositive con le opere d’arte, ma anche in biblioteca, biglietteria, bookshop e negli spazi “dietro le quinte” come gli uffici e i laboratori.

Sabato 16 e domenica 17 novembre, quando i bambini e le bambine torneranno per riprendere con sé i loro pupazzi, potranno partecipare al Puppets Party, edizione speciale del Weekend’Arte per le famiglie con visite al Museo, workshop da vivere insieme ai genitori e ai loro piccoli compagni di gioco. Infine, dal racconto fotografico, potranno scoprire le tante attività notturne dei pupazzi, un modo originale e coinvolgente per conoscere il Museo d’Arte Contemporanea nelle sue molte sfaccettature.

La Notte dei pupazzi si ispira alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USA e poi anche in Giappone con il nome Nuigurumi Otomarikai, che si ritiene possa avere valenze positive anche nell’incentivare la lettura in famiglia. Dopo gli eventi realizzati nelle Biblioteche del Sistema SBAM, arriva al Castello di Rivoli in questa versione inedita a cura del Dipartimento Educazione, un’ulteriore occasione per promuovere l’incontro con l’arte, la lettura e in generale la cultura, fin dalla più tenera età.

Programma

Venerdì 15 novembre 2024, ore 16–18.30

Puppets Night

Accoglienza dei pupazzi negli spazi di laboratorio del Dipartimento Educazione

Sabato 16 e domenica 17 novembre, ore 15

Puppets Party

Visite, workshop per le famiglie e riconsegna dei pupazzi ai bambini

L’attività è rivolta ai bambini di età compresa dai 3 anni in su ed è necessaria la prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli

Fanpage:

Facebook Dipartimento Educazione Castello di Rivoli

X @EdRivoli

Instagram @artenautecastellorivoli

Scarica QUI il comunicato stampa (https://mcusercontent.com/4b5796f2e87fef4d9dbc71b0a/files/50f14773-8340-0280-861a-af2c5d80d718/CS_Notte_dei_pupazzi_2024.pdf)

CONTATTI STAMPA

Ufficio Comunicazione e Accessibilità Dipartimento Educazione Castello di Rivoli

Ufficio Stampa Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

PCM Studio di Paola C. Manfredi

Via Farini, 71 | 20159 Milano | http://www.paolamanfredi.com

Castello di Rivoli

Piazza Mafalda di Savoia

10098 Rivoli – Torino